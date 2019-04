ACM start onderzoek naar Apple wegens mogelijk machtsmisbruik App Store - update

De Nederlandse toezichthouder ACM gaat in de komende tijd onderzoeken of Apple misbruik maakt van zijn macht in de App Store. Zo zou Apple eigen apps bevoordelen en appontwikkelaars dwingen gebruik te maken van het eigen IAP-systeem voor betalingen.

Het onderzoek moet uitwijzen of Apple wetten overtreedt met zijn gedrag, meldt de ACM. Het onderzoek strekt zich ook uit tot Googles Play Store, maar er zijn factoren waardoor de ACM zich minder richt op Google. Apples App Store heeft op iOS geen alternatief, terwijl er wel alternatieven zijn voor de Play Store. Bovendien beperkt Apple ontwikkelaars in toegang tot functies van de iPhone, zoals nfc, terwijl dat bij Google niet speelt. Een betaalbedrijf heeft geklaagd dat alleen Apple daardoor een betaaldienst met nfc kan opzetten die werkt op iPhones.

Door het geforceerd gebruik van IAP door in-app betalingen moeten ontwikkelaars altijd dertig procent van de omzet afdragen over het eerste jaar, en daarna vijftien procent. Apples eigen apps hoeven dat niet, waardoor die een voordeel hebben. Ook klagen ontwikkelaars dat de voorwaarden waar apps aan moeten voldoen, niet altijd duidelijk zijn, waardoor apps soms onverwachts worden afgewezen.

De ACM benadrukt dat zij geen machtsmisbruik heeft vastgesteld, maar alleen onderzoek gaat doen. De uitkomst kan dus ook zijn dat Apple geen regels overtreedt. De ACM roept ontwikkelaars op die problemen hebben ervaren met Google en Apple om zich te melden, zodat zij die kan onderzoeken.

De ACM heeft wel met zowel Apple en Google gesproken. Zo heeft de toezichthouder om een toelichting gevraagd over de gehanteerde voorwaarden, werkwijze en beweegredenen. Hierbij wijzen beide bedrijven onder andere op zaken als de integriteit, veiligheid en kwaliteit van de appstore en daarmee het ecosysteem, de investeringen die zij hebben gedaan om de appstores mogelijk te maken en de kansen die dit biedt voor appaanbieders. Daarnaast stelt Apple dat het niet in zijn belang is om apps te benadelen; het bedrijf zegt dat het immers een zo aantrekkelijk mogelijke appstore wil aanbieden.

Apple ligt al langer onder vuur vanwege het gebrek aan concurrentie voor downloadwinkels op iOS. Zo verwijderden Spotify en Netflix de mogelijkheid om abonnementen af te sluiten via de iOS-app uit protest tegen de dertig procent in het eerste jaar en de vijftien procent erna die Apple opstrijkt. Spotify heeft vorige maand een klacht bij de Europese Commissie ingediend, omdat het bedrijf vindt dat Apple zijn eigen Music-dienst bevoordeelt ten gunste van de muziekstreamingdienst van Spotify. De afdracht van dertig procent is Spotify een doorn in het oog. Of de Commissie een officieel onderzoek instelt of dat al gedaan heeft, is onbekend.

Update, donderdag 17.15: Apple heeft gereageerd op het bericht: "We respecteren de Nederlandse Autoriteit Consument & Markt en hebben vertrouwen dat hun review zal bevestigen dat alle ontwikkelaars gelijke kansen hebben op succes in de App Store. We behandelen elke ontwikkelaar hetzelfde en investeren veel in het creëren van een veilige winkel voor al onze klanten."