'Apple Music heeft meer betalende abonnees dan Spotify in de VS'

In de VS heeft Apple Music meer betalende abonnees dan Spotify, melden de WSJ en Reuters op basis van bronnen. De twee muziekstreamingdiensten zijn al geruime tijd in een concurrentiestrijd verwikkeld, waarbij Spotify Apple onlangs beschuldigde van oneerlijke praktijken.

Het gaat volgens de bronnen van de WSJ sinds februari om meer dan 28 miljoen betalende abonnees van Apple Music tegenover 26 miljoen bij Spotify. Apple Music zou in de Verenigde Staten ook sneller groeien dan Spotify, met 2,6 tot 3 procent tegenover respectievelijk 1,5 tot 2 procent. In totaal heeft Spotify waarschijnlijk nog wel meer abonnees dan Apple Music, omdat Spotify ook een gratis abonnement met advertenties heeft en die abonnees zijn niet meegerekend in de bovenstaande cijfers. Reuters heeft de twee bedrijven om een reactie gevraagd, maar beiden weigerden commentaar te geven.

Spotify noch Apple zullen waarschijnlijk officieel ingaan op de genoemde cijfers, omdat beide bedrijven de abonneecijfers niet specifiek uiteenzetten per land. Bij de bekendmaking van de recentste kwartaalcijfers gaf Spotify bijvoorbeeld aan dat het wereldwijd 207 maandelijkse actieve gebruikers heeft en dat dertig procent daarvan uit Noord-Amerika komt, maar verder specificeert het Zweedse bedrijf deze cijfers niet. Hetzelfde geldt voor de in totaal 96 miljoen betalende Spotify-abonnees; bijna 29 miljoen daarvan komen uit Noord-Amerika, maar daar zit ook Canada bij.

Spotify heeft zich vorige maand stevig uitgelaten over Apple. Volgens het Zweedse bedrijf gedraagt Apple zich als een monopolist en voert het via de App Store een beleid dat concurrenten van Apple Music benadeelt. Spotify heeft op basis van zijn bezwaren een officiële klacht ingediend bij de Europese Commissie. Deze EU-instantie kan als mededingingstoezichthouder besluiten een onderzoek naar Apple in te stellen, al is nog onbekend of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren of al is gebeurd.