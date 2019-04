Spotify heeft honderd miljoen betalende gebruikers

Het aantal betalende Spotify-abonnees is ten opzichte van vorig jaar met 32 procent toegenomen tot 100 miljoen. Dat meldt het bedrijf voor streaming muziek bij de bekendmaking van zijn kwartaal- en jaarcijfers.

Spotify heeft er iets minder dan tien jaar over gedaan om het aantal van 100 miljoen betalende gebruikers te bereiken. De dienst ging in oktober 2008 van start. Een jaar geleden lag het aantal betalende gebruikers nog op 75 miljoen; in het laatste kwartaal van vorig jaar was dat 96 miljoen.

In totaal heeft de dienst van het Zweedse bedrijf 217 miljoen maandelijks actieve gebruikers. Daarvan luisteren er 123 miljoen naar de dienst met advertenties. De advertentiedienst groeit met 21 procent minder hard dan de betaalde dienst. Opvallend is dat het aandeel van de VS en Canada wat maandelijks actieve gebruikers betreft iets groeide ten opzichte van vorig jaar. Met name in de VS heeft Spotify te maken met hevige concurrentie van Apple Music.

Volgens Spotify is de groei te danken aan promotiecampagnes in de VS en Canada die succesvoller waren dan verwacht. Spotify wijst op het verstrekken van Google Home Mini's bij abonnementen en de prijsverlaging van Spotify Premium in combinatie met Hulu in de VS. Ook zag het bedrijf groei bij zijn Familie-abonnement.

Spotify verwacht dit jaar verdere groei van het aantal betalende gebruikers naar 117 tot 127 miljoen. Spotify's omzet steeg met 33 procent tot 1,5 miljard euro. Het lukt Spotify nog altijd niet om winst te maken. Het verlies bedroeg 142 miljoen euro; dat was een jaar geleden 41 miljoen euro.