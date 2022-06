Spotify: gebruik is weer grotendeels vergelijkbaar met periode voor covid-19

Spotify heeft zijn cijfers van het tweede kwartaal van dit jaar bekendgemaakt. Het bedrijf meldt daarbij dat de wereldwijde consumptie-uren weer naar het niveau van de periode voorafgaand aan de covid-19-pandemie zijn geklommen. Ook de luistergewoonten beginnen weer te normaliseren.

Spotify zegt dat er in het eerste kwartaal een beperkte impact was te zien in de luisteruren, wat volgens het audiostreamingbedrijf werd veroorzaakt door de covid-19-situatie. Sinds eind juni zit die consumptie weer op het oude niveau, behalve in Latijns-Amerika. Daar zit het nog 6 procent onder het piekniveau van voor de coronacrisis. Regio's waar de pandemie lijkt af te remmen, waarbij Europa en Azië-Oceanië worden genoemd, hebben vooral een bijdrage geleverd aan het herstel van de consumptie. Daarnaast zijn de gebruikerstrends weer aan het normaliseren. Zo zaten de luisteruren in de auto aan het einde van het afgelopen kwartaal minder dan tien procent onder het niveau voorafgaand aan de crisis, terwijl er in april nog sprake was van een reductie van vijftig procent.

Het bedrijf heeft nu 138 miljoen betalende gebruikers op een totaal van 299 miljoen maandelijks actieve gebruikers. Die cijfers kwamen in het vorige kwartaal uit op respectievelijk 130 en 286 miljoen. Wat betalende gebruikers betreft is daarmee sprake van een stijging van 6 procent en 27 procent ten opzichte van het cijfer uit het tweede kwartaal van 2019. Het totale aantal maandelijks actieve gebruikers is ten opzichte van een jaar geleden met 29 procent gestegen. Spotify is nog altijd het grootst in Europa.

De omzet van Spotify kwam uit op 1,89 miljard euro, een stijging van 13 procent ten opzichte van het tweede kwartaal een jaar geleden. Daar staat tegenover dat, net als een jaar geleden en in het voorgaande kwartaal, onderaan de streep verlies wordt gemaakt. In de eerste drie maanden van dit jaar was dat nog 17 miljoen euro en een jaar geleden 3 miljoen euro, maar dat cijfer is nu een stuk roder en kwam uit op 167 miljoen euro. Als oorzaken wijst Spotify, zoals wel vaker, naar de verplichte belastingen in Zweden, waarbij de sociale lasten dit keer 126 miljoen euro hoger uitvielen dan was gepland. Verder liepen de gemiddelde inkomsten per gebruiker vanuit de groep betalende Premium-gebruikers met 9 procent terug op jaarbasis. Dat kan verklaard worden door de verschillende, per saldo relatief goedkopere abonnementen voor families, duo's en studenten. Ook liepen de inkomsten uit advertenties terug.