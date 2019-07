Spotify heeft 108 miljoen betalende gebruikers

Spotify heeft bij de publicatie van de kwartaalcijfers bekendgemaakt dat de dienst 232 miljoen maandelijks actieve gebruikers heeft. 108 miljoen gebruikers hebben een betaald abonnement op de muziekstreamingdienst.

Het aantal betalende en niet-betalende gebruikers van Spotify groeit nog altijd flink door, blijkt uit de kwartaalcijfers. Het aantal van 232 miljoen maandelijkse actieve gebruikers is 29 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De 108 miljoen betalende klanten vormen een stijging van 31 procent. In totaal luisteren er nu 129 miljoen gebruikers naar Spotify via advertenties; dat is 27 procent meer dan tijdens het tweede kwartaal van 2018.

Het aandeel van de betalende abonnees op het totale aantal gebruikers lijkt wat af te vlakken. In het eerste kwartaal van 2018 vormden de betalende gebruikers nog 44 procent op het totaal aantal maandelijkse actieve gebruikers en in het eerste kwartaal van dit jaar kwam dat uit op 46 procent; in het afgelopen kwartaal is dat slechts licht gestegen met een halve procentpunt.

De omzet kwam uit op 1,67 miljard euro, een stijging van 31 procent ten opzichte van een jaar eerder. De in oktober 2008 opgestarte muziekdienst maakte in het afgelopen kwartaal geen winst; het verlies kwam uit op 3 miljoen euro. Dat is wel een behoorlijke verbetering ten opzichte van het verlies in dezelfde periode een jaar eerder, dat toen op 90 miljoen euro uitkwam.