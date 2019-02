Spotify neemt twee podcastbedrijven over

Spotify heeft bij de bekendmaking van de kwartaalcijfers bekendgemaakt dat het twee podcastbedrijven overneemt. Het gaat om de bedrijven Gimlet en Anchor. Het bedrijf kreeg er in het afgelopen kwartaal weer meer abonnees bij.

Tijdens de bekendmaking van de kwartaalcijfers heeft Spotify geen nadere details bekendgemaakt over de twee overnames, zoals de totale overnamesom. Gimlet Media wordt overgenomen vanwege de populaire podcastshows die in handen zijn van het bedrijf, zoals Homecoming en Reply All. Anchor helpt mensen om hun eigen podcasts te maken.

Spotify-ceo Daniel Ek verklaart de overname van deze twee bedrijven door te wijzen op de inschatting dat op termijn meer dan twintig procent van alles wat op Spotify wordt beluisterd geen muziek is. Daarnaast wil de dienst inspelen op de behoeften van contentmakers. Ek denkt dat de industrie waar Spotify onder valt nog veel groter zal worden als er internetlevel monetization aan wordt toegevoegd, oftewel, dat er meer geld aan verdiend kan worden.

In het afgelopen kwartaal kreeg Spotify er 16 miljoen maandelijks actieve gebruikers bij, waarmee het totale aantal abonnees nu op 207 miljoen zit. Het aantal betalende abonnees met Premium, Family of Student steeg van 87 miljoen in het derde kwartaal van vorig jaar naar 96 miljoen nu. In dezelfde periode groeide het aantal gebruikers van de gratis versie van 109 miljoen naar 116 miljoen, aldus het bedrijf.

Spotify sloot het afgelopen kwartaal voor het eerst af met een positieve operationele winst: daar waar er in het laatste kwartaal van 2017 nog een verlies van 87 miljoen euro werd geleden en in het derde kwartaal van vorig jaar sprake was van een verlies van 6 miljoen euro, noteert het bedrijf nu een operationele winst van 94 miljoen euro. De omzet kwam uit op bijna 1,5 miljard euro, een stijging van 30 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.