'Spotify overweegt overname podcastmaker The Ringer'

Spotify zou overwegen zijn aanbod op het gebied van podcasts uit te breiden door The Ringer over te nemen. The Ringer is een maker van onder meer sport- en techpodcasts, en is met name populair in de Verenigde Staten.

De plannen zijn door Spotify niet publiekelijk bekendgemaakt, maar bronnen van het doorgaans goed ingelichte The Wall Street Journal bevestigden dat er gesprekken worden gevoerd met The Ringer voor een overname. Welk bedrag daar eventueel mee gemoeid zou zijn, is niet duidelijk; de gesprekken zouden zich nog in een vroege fase bevinden. De podcastmaker heeft een jaarlijkse omzet van ongeveer 15 miljoen dollar.

The Ringer heeft een aanbod van 30 podcasts. Bij een eventuele overname worden deze waarschijnlijk geïntegreerd in Spotify. Momenteel worden de podcasts van The Ringer ongeveer 100 miljoen keer per maand gedownload.

Spotify is al langer bezig om zijn aanbod op het gebied van podcasts uit te breiden, waardoor de overname van The Ringer niet als een verrassing zou komen. Vorig jaar nam Spotify al twee podcastbedrijven over, en kwamen er aanbevelingen en advertenties in exclusieve podcasts.