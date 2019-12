Ook Spotify doet vanaf 2020 politieke advertenties in de ban

Spotify gaat vanaf vroeg in 2020 de verkoop van politieke advertenties schorsen. Het bedrijf doet dit omdat het zegt niet de capaciteit te hebben om de advertenties te controleren. De maatregel geldt alleen in de VS, omdat het geen politieke advertenties aanbiedt in andere landen.

Spotify bevestigde de maatregel op vrijdag, onder andere tegenover The Verge. "Op dit moment hebben we niet de nodige middelen in huis om deze content grondig te controleren, maar terwijl onze capaciteiten zich ontwikkelen, zullen we deze beslissing blijven overwegen", stelt de woordvoering van het bedrijf in een reactie. De zet geldt ook voor de advertenties in Spotify's eigen podcasts.

De Zweedse muziekstreaminggigant zegt dat zelf niet, maar naar alle waarschijnlijkheid is de aanleiding voor de beslissing de aankomende presidentsverkiezing in de Verenigde Staten. Op 3 november 2020 gaan de Amerikanen naar de stembus.

Spotify is zeker niet de eerste die laat merken dat het kampt met het probleem van politieke advertenties. Twitter heeft die knoop volledig doorgehakt door alle politieke advertenties in de ban te doen. Google heeft besloten dat het targeten van politieke advertenties op bepaalde eigenschappen niet meer toegestaan is. Facebook heeft echter een minder strenge houding.