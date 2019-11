Google beperkt targeten van politieke advertenties

Google gaat de mogelijkheden voor politieke advertenties inperken. Dergelijke advertenties mogen niet meer getarget worden op basis van politieke voorkeur of stemgedrag. Adverteerders mogen nog wel op leeftijd, geslacht en locatie targeten.

De veranderingen in het advertentiebeleid van Google worden voor het eind van het jaar doorgevoerd in het Verenigd Koninkrijk, voordat daar de verkiezingen plaatsvinden. Vanaf 6 januari 2020 gaan de nieuwe regels wereldwijd in. De regels gelden voor advertenties op Google en YouTube.

Google maakt het met de nieuwe regels moeilijker om politieke advertenties op specifieke stemmers te richten. Nu kunnen adverteerders in de Verenigde Staten hun berichten nog specifiek richten op mensen met een bepaalde politieke voorkeur en ook kunnen ze public voter records gebruiken, schrijft Google. Na de aanpassingen kan dat niet meer.

Politieke advertenties mogen met de nieuwe regels alleen getarget worden op leeftijd, geslacht en locatie op postcodeniveau. Adverteerders mogen nog wel contextuele targeting toepassen, zij kunnen bijvoorbeeld kiezen om hun boodschap te tonen bij artikelen over de economie.

Google zegt dat het nooit granular microtargeting heeft toegestaan voor politieke advertenties en dat het zich gehouden heeft aan lokale regelgeving voor politieke advertenties. De zoekgigant zegt de nieuwe aanpassingen door te voeren vanwege het recente debat rondom politieke advertenties.

Twitter kondigde eind oktober aan dat het alle politieke advertenties gaat weren van zijn platform. Het sociale netwerk vind dat politici het bereik van hun boodschap niet moeten kunnen verkopen, maar organisch moeten verkrijgen. De ban op politieke advertenties bij Twitter gaat vrijdag in.