Twitter publiceert gedetailleerd beleid voor bannen van politieke advertenties

Twitter heeft zijn beleid voor het verbannen van politieke advertenties uiteengezet. Het wordt voor politici verboden om advertenties in te kopen, en advertenties op basis van sociale thema's worden aan banden gelegd.

Twitter kondigde vorige maand al aan dat het vanaf november politieke advertenties zou weigeren. Hoe dat precies zou worden vormgegeven zou nog bekend worden. Uit de nieuwe algemene voorwaarden blijkt nu concreter wat de plannen van het sociale netwerk precies inhouden. De plannen gaan vanaf 22 november in. Volgens het nieuwe beleid mogen politici, maar ook politieke kandidaten of partijen niet meer adverteren op het platform. Veel van het beleid is gericht op de Amerikaanse politiek, zodat bijvoorbeeld ook politieke actiecomités of PACs geen advertenties mogen inkopen.

Onder de nieuwe regels mogen ook gewone gebruikers geen advertenties meer tonen die gaan over kandidaten, partijen, beleid of gerechtelijke uitspraken. Wel komt er een uitzondering voor nieuwsorganisaties, die moeten voldoen aan Twitters regels om als zodanig te worden bestempeld. Ingewikkelder is het beleid rondom advertenties over politiek gevoelige onderwerpen zoals abortus, klimaatverandering of de economie. Die worden wel toegelaten, maar ze mogen geen politiek of juridisch standpunt innemen. Bovendien mogen die advertenties niet met 'microtargeting' worden aangeboden op specifieke groepen, maar alleen op brede geografische groepen of groepen met bepaalde interesses.

Opvallend is dat Twitter zich in het nieuwe beleid niet expliciet uitspreekt voor het factchecken van de inhoud van advertenties. Onlangs kwam concurrent Facebook onder vuur te liggen omdat het bedrijf heel duidelijk stelling nam door politieke advertenties niet binnen het factcheckbeleid te laten vallen. Toen Twitter de huidige maatregelen aankondigde leek het er even op dat het microblogplatform dat juist wel zou doen. Wel geeft Twitter meteen aan dat het beleid de komende tijd nog verandert en dat het de regels blijft bijwerken.