Grapperhaus: Ondanks zorgen blijft kabinetsstandpunt dat encryptie belangrijk is

Het kabinetsstandpunt dat encryptie belangrijk is voor burgers blijft staan. Minister Grapperhaus blijft ondanks zijn zorgen rondom versleuteling bij dat standpunt, en zal dat ook doorgeven als hij binnenkort over het onderwerp gaat praten met zijn Amerikaanse collega.

Dat zegt de Minister van Justitie & Veiligheid in antwoord op Kamervragen van D66-Kamerlid Kees Verhoeven. Die vragen gingen over de zorgen die Grapperhaus uitte rondom encryptie, en hoe die op gespannen voet leken te staan met het officiële kabinetsbeleid dat encryptie 'belangrijk is voor de veilige communicatie tussen burgers, bedrijven en overheid' en dat het van 'toegevoegde waarde voor de digitale economie en voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer is'. Grapperhaus zegt in de brief dat het kabinet bij dat standpunt blijft, en dat hij dat beleid ook uitdraagt als hij volgende maand met zijn Amerikaanse collega William Barr spreekt. Grapperhaus zegt ook dat zijn zorgen 'niet in strijd zijn' met het kabinetsstandpunt. Barr is ook sterk uitgesproken tegen encryptie.

Grapperhaus zei onlangs 'bezorgd' te zijn over de versleutelingsplannen van Facebook. Het sociale netwerk wil in de toekomst alle communicatie anoniem maken door sterke encryptie toe te voegen. Volgens Grapperhaus maakt die encryptie het makkelijk voor criminelen om misdaden te begaan, en moeilijker voor opsporingsdiensten om daar onderzoek naar te doen. Naar aanleiding daarvan stelde Verhoeven Kamervragen. Kort geleden ging Grapperhaus nog een stap verder door te suggereren dat er een achterdeur in versleutelde apps zou moeten komen. Daarover gaan deze Kamervragen niet.

Grapperhaus zegt dat hij het kabinetsstandpunt doorgeeft aan de Amerikanen. "Ik zal de diverse betrokken belangen en de conclusie uit het kabinetsstandpunt dat het niet wenselijk is om beperkende wettelijke maatregelen te nemen ten aanzien van de ontwikkeling, de beschikbaarheid en het Gebruik van encryptie binnen Nederland onder de aandacht brengen", schrijft hij. Tegelijkertijd blijven zijn zorgen wel staan. Grapperhaus wil nog steeds dat techbedrijven meedenken aan een oplossing om zware criminaliteit via versleutelde communicatie tegen te houden, of de opsporingsdiensten er toch toegang toe te geven. "Ik streef naar oplossingen die binnen de kaders van het kabinetsstandpunt recht doen aan de belangen van de opsporing en de nationale veiligheid", schrijft Grapperhaus.