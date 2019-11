'Ook Interpol wil achterdeur in versleutelde apps'

De internationale politiedienst Interpol wil dat techbedrijven achterdeurtjes in versleutelde apps zetten. Volgens bronnen zou de dienst zich binnenkort uitspreken tegen de opkomst van zulke apps, omdat kindermisbruik daarmee verborgen blijft.

Interpol zou binnenkort een resolutie willen aannemen waarin de organisatie officieel het standpunt inneemt dat het zich zorgen maakt over versleuteling. Daarmee zou de organisatie hetzelfde standpunt aannemen als de Amerikaanse FBI. In het document, dat door Reuters is ingezien, staat dat encryptie het moeilijk maakt om online kindermisbruik op te sporen. Dergelijke versleuteling zorgt er ook voor dat het voor bedrijven moeilijker wordt om mee te werken aan onderzoeken daarnaar.

Interpol wil dat techbedrijven achterdeurtjes plaatsen in versleutelde diensten om zulk kindermisbruik te voorkomen. "Serviceproviders, applicatieontwikkelaars en fabrikanten maken producten en diensten met versleuteling die seksueel misbruik van kinderen verbergt op hun platformen", staat volgens Reuters in de resolutie. "Techbedrijven zouden mechanismen in het ontwerp van hun versleutelde producten en diensten moeten implementeren waardoor overheden onder de juiste juridische autoriteit toegang tot de data kan krijgen in een leesbaar en bruikbaar formaat." Op welke manier zo'n achterdeur in de apps moet komen of hoe ondanks zo'n achterdeur de privacy van andere gebruikers gewaarborgd blijft, staat niet in het document.

Interpol heeft zelf juridisch gezien niet veel macht, maar is een coördinerende macht tussen de politiediensten van deelnemende landen. De dienst heeft in dat opzicht wel veel invloed, zeker omdat grote landen als Amerika en Rusland bij Interpol zijn aangesloten. De discussie over achterdeurtjes in encryptie woedt al jaren, en werd onlangs ook in Nederland gevoerd. Toen uitte minister Grapperhaus van Justitie & Veiligheid zijn zorgen over versleuteling, ook vanwege de mogelijkheden tot kindermisbruik. Tweakers schreef daar een achtergrondartikel over.