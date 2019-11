Nederland en België krijgen officiële regionale League of Legends-competitie

Riot Games heeft de Dutch en Belgian Leagues geïntroduceerd voor League of Legends. Zes teams zullen aan beide competities meedoen voor een prijzenpot van ieder 25.000 euro. Winnaars plaatsen direct zich voor de EU Masters. De competities gaan in januari van start.

Inschrijvingen voor zowel de Nederlandse als de Belgische competities starten op 18 november. De inschrijfprocedure wordt op woensdag 4 december na 23:59 uur gesloten, waarna in beide landen zes teams geselecteerd worden die uiteindelijk zullen meedoen aan de competities. In 2021 en 2022 zullen er extra plekken voor teams vrijkomen. Spelers uit de Benelux kunnen zich voor beide competities inschrijven. Zo mogen Belgische spelers ook meedoen aan de Nederlandse competitie en vice versa. De competities worden in samenwerking met het Belgische 4Entertainment georganiseerd.

Beide competities zijn verdeeld over twee delen, of splits: een in de lente en een in de zomer. Wedstrijden in de Belgian League worden wekelijks op maandag gehouden om 18:30 uur. De eerste wedstrijden vinden op 20 januari plaats. Wedstrijden in de Dutch League worden op dinsdag gehouden om 18:30 uur, waarvan de eerste op 21 januari in de planning staat. De Nederlandse wedstrijden worden in het Nederlands uitgezonden door Gamelux en zijn beschikbaar via hun kanaal op Twitch. Op dat kanaal zijn ook de Belgische wedstrijden te zien, waarbij naast een Nederlandstalige ook een Franstalige editie beschikbaar is.

Na deze splits zal er in beide landen een nationale finale gehouden worden. Iedere split heeft een eigen prijzenpot van 7500 euro en tijdens de finales kunnen de teams ook strijden om 10.000 euro. Tussen de splits en de finale in kunnen teams van spelers wisselen, mochten ze dat willen. Aan het einde van het seizoen zal er in ieder land een team gewonnen hebben. Deze winnaars plaatsen zich automatisch voor de EU Masters, een groot Europees League of Legends-toernooi waarin de beste teams uit allerlei regionale Europese competities het tegen elkaar opnemen.

Teams die niet worden geselecteerd voor de Nederlandse en Belgische competitie kunnen deelnemen aan de Open Tour. Dit is een reeks van zeven toernooien met een totale prijzenpot van naar eigen zeggen 'ruim 10.000 euro'. Teams kunnen hier aantonen dat ze sterk genoeg zijn om in seizoen 2 deel te nemen aan de Dutch- en Belgian League.

Eerder deze maand werd het wereldkampioenschap League of Legends gehouden. Het toernooi werd gewonnen door het Chinese FunPlus Phoenix. De Dutch League en de Belgian League staan in principe los van dit wereldkampioenschap en datzelfde geldt voor de EU Masters, al zijn deze regionale wedstrijden vaak een opstapje voor talentvolle spelers, die uiteindelijk opgepikt kunnen worden door professionele e-sportsorganisaties die met teams meedoen aan bijvoorbeeld de Europese of Amerikaanse officiële League of Legends-competitie; dat is de toegangspoort tot het officiële wereldkampioenschap.