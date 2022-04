Microsoft neemt platform voor gratis online esportstoernooien over

Microsoft heeft Smash.gg overgenomen. Dat meldt het platform op de homepagina van zijn website. Gebruikers kunnen op Smash.gg gratis online esportstoernooien organiseren. De werking van het platform verandert volgens de website niet.

De eigenaar van Smash.gg meldt de overname op zijn website. "Sinds we in 2015 zijn begonnen, is het ons doel om actieve esports scenes op te bouwen rond de spellen die mensen graag spelen", zo meldt het platform. "Vandaag zijn we opgewonden om de volgende stap in die reis te zetten door ons aan te sluiten bij Microsoft om onze bestaande relaties te versterken en nieuwe mogelijkheden te verkennen."

Smash.gg meldt hierbij dat de website blijft functioneren als platform voor zelfstandige esportstoernooien. Ook op Twitter wordt gemeld dat de werkzaamheden voorlopig niet veranderen. Wel krijgt het Smash.gg-platform naar eigen zeggen extra inkomsten en ondersteuning nu het onderdeel uitmaakt van Microsofts Content Services-team.

Het is nog niet bekend wat Microsoft op termijn van plan is met de website. Het bedrijf maakt de overname enkel bekend op zijn MSN Esports-Twitter-account, maar levert verder nog geen commentaar. Het is ook nog niet bekend welk bedrag aan de overname gemoeid is.

Smash.gg is een platform waarop gebruikers gratis online esportstoernooien kunnen organiseren. Deze website begon in 2015 voornamelijk als een plek om Super Smash Bros.-toernooien te houden, maar later de site voegde later ook games als Street Fighter V, Rocket League, Mortal Kombat 11 en Fortnite toe aan zijn platform. Mogelijk worden op termijn ook games als Halo toegevoegd, nu het platform in handen van Microsoft is.