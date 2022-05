Twitter neemt Nederlandse dienst Revue voor betaalde nieuwsbrieven over

Twitter heeft Revue overgenomen. Dat is een Nederlandse dienst die gebruikers in staat stelt om nieuwsbrieven te maken en daar geld mee te verdienen. Revue blijft na de overname zelfstandig bestaan en de Pro-versie is voortaan gratis.

Per direct zijn de Pro-features van Revue gratis voor alle accounts en de commissie die makers van betaalde nieuwsbrieven afdragen, is verlaagd naar 5 procent. Eerder kostte een Pro-account vijf dollar per maand; er was ook een gratis versie.

Twitter blijft investeren in Revue als een losstaande dienst, schrijft het sociale netwerk. Het team achter Revue blijft werken aan nieuwe functionaliteit voor het maken van nieuwsbrieven. Bovendien wordt het team uitgebreid en dat moet in de toekomst meer 'ervaringen' rondom long-form content op Twitter opleveren.

Naar eigen zeggen wil Twitter met de overname 'het publieke gesprek' op Twitter verbeteren. Revue is in Utrecht gevestigd en in 2015 opgericht door Martijn de Kuijper en Mohamed El Maslouhi. De dienst stelt gebruikers in staat om nieuwsbrieven op te stellen en te versturen en daar statistieken over te zien te krijgen.

Revue geeft schrijvers van nieuwsbrieven de mogelijkheid om geld te verdienen door ontvangers voor de nieuwsbrieven te laten betalen. De dienst werkt ook aan een versie voor grote teams en bedrijven, genaamd Revue Publisher. Daarvoor werkt Revue samen met uitgevers. Een overnamebedrag is niet bekendgemaakt.