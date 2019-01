Nederlandse ontwikkelaar komt met dienst die dagelijks een korte game uitbrengt

Rami Ismail, medeoprichter van het Nederlandse Vlambeer, heeft een gamedienst genaamd Meditation uitgebracht. Gebruikers van de dienst krijgen elke dag een nieuw kort spel voorgeschoteld.

Meditation laadt elke dag een nieuwe, kleine game 'met een begeleidende tekst als meditatie, afleiding, less of inspiratie voor die dag'. Volgens de Nederlander Rami Ismail gaat het om spellen die geÔnspireerd zijn door de dag waarop ze uitkomen. Hij meldt dat het gaat om allerlei soorten games, van 'nieuwsgierige kleine puzzelspellen tot platformgames en persoonlijke games over leven, verlies, blijheid, liefde, de dood en alles.'

Spelers kunnen de nieuwe games alleen spelen op de dag waarop ze uitkomen; het is niet mogelijk om games te spelen die gisteren of daarvoor zijn uitgebracht. De eerste game die op 1 januari uitkwam, is Tempres van de maker Takorri. Deze game vormde de inspiratie voor Ismail om met de dienst Meditation te komen.

GeÔnteresseerden moeten een launcher downloaden die ongeveer 35MB aan opslagruimte in beslag neemt, waarna grotere bestanden tot 500MB worden binnengehaald, ter voorbereiding op de games die deze maand worden uitgebracht.

Meerdere gebruikers op Twitter melden overigens dat een uitvoeringsbestand van Meditation vastloopt of dat het programma zichzelf na enige tijd automatisch afsluit. Dat kan volgens Ismail te maken hebben met geÔnstalleerde virusscanners, die kennelijk de gedownloade uitvoeringsbestanden aanmerken als mogelijke bedreigingen.