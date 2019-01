NetMarketShare: Windows 10 heeft Windows 7 ingehaald

Windows 10 heeft het bijna tien jaar oude Windows 7 ingehaald wat betreft marktaandeel op desktop-pc's en laptops, volgens de december 2018-statistieken van NetMarketShare. Windows 10 zou nu op bijna 40 procent van alle Windows-systemen draaien.

De marktaandelen van Windows 10 en het nog altijd populaire Windows 7 lagen in oktober en november al dicht bij elkaar, maar in december zou het omslagpunt hebben plaatsgevonden, volgens de cijfers van NetMarketShare. Windows 10 heeft volgens de dienst een marktaandeel van 39,22 procent van alle Windows-systemen, tegenover 36,9 procent voor Windows 7. Waarschijnlijk heeft vooral de adoptie van Windows 10 door de zakelijke markt voor de omslag gezorgd. IDC constateerde al eerder vorig jaar een overstap naar Windows 10 door zakelijke gebruikers.

Overigens vond de inhaalactie van Windows 10 op Windows 7 volgens een concurrerende dienst van NetMarketShare, StatCounter, al een jaar geleden plaats. Volgens statistieken van die dienst heeft Windows 10 inmiddels een Windows-marktaandeel van 52,7 procent, tegen 35,55 procent voor Windows 7. De afwijking ligt hoogstwaarschijnlijk bij de verschillende manier van meten, maar de diensten geven hier weinig details over. NetMarketShare gebruikt browserdata van 'honderd miljoen sessies per maan, gedistribueerd over duizenden websites'. StatCounter hanteert trackingcode die op meer dan twee miljoen sites wereldwijd ge´nstalleerd zou zijn en die maandelijks miljarden pageviews zou registreren.

Op Tweakers is Windows 10 Windows 7 al in 2016 ruimschoots gepasseerd, zoals in het jaaroverzicht is te zien.