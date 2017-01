Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 13 januari 2017 16:03, 54 reacties • Feedback

Windows 7 kan niet meer meekomen met de veiligheidseisen die vandaag de dag aan een besturingssysteem gesteld worden. Dat stelt Microsoft in een bericht waarin het vroegtijdig afscheid neemt van Windows 7, dat over drie jaar geen beveiligingsupdates meer krijgt.

Windows 7 is gebaseerd op 'al lang verouderde beveiligingsarchitecturen', stelt Microsoft Duitsland. Volgens de softwareontwikkelaar nemen bedrijven die het besturingssysteem nog drie jaar gebruiken, 'enorme risico's'. Microsoft blijft nog wel beveiligingsupdates uitbrengen voor Windows 7. Over drie jaar, op 14 januari 2020, stopt de uitgebreide ondersteuning voor de software, daarna dicht Microsoft geen lekken in het besturingssysteem meer. De basisondersteuning stopte al een jaar geleden, wat betekent dat Microsoft geen nieuwe functionaliteit meer aan Windows 7 toevoegt.

Volgens Microsoft is Windows 7 ontwikkeld voor de draadloze wereld die aan het einde van het eerste decennium na 2000 opkwam, en werden er de eerste stappen op weg naar de cloud mee gezet. Het verscheen in 2009 en Microsoft noemt het een logische beslissing dat de software nu uitgezwaaid wordt. Veel hardwarefabrikanten brengen al geen drivers meer uit voor de Windows-versie en de laatste generatie processors van Intel, AMD en Qualcomm zou voor Windows 10 geoptimaliseerd zijn.

Met het vroege uitzwaaien van Windows 7 probeert Microsoft situaties zoals bij Windows XP te voorkomen. Dat besturingssysteem werd nog door miljoenen systemen gedraaid, hoewel er sinds 2014 geen beveiligingsupdates meer voor uitkwamen. Organisaties en overheden zagen zich genoodzaakt verlengde ondersteuning tegen betaling af te nemen. Sommige fabrikanten bieden nog steeds downgrade-opties aan, waarmee bedrijven Windows 7 op nieuw aangeschafte systemen kunnen installeren, maar Microsoft is onlangs gestopt met het leveren van Windows 7 Professional-licenties aan fabrikanten.

Tegelijk is het waarschuwen voor de end-of-lifedeadline van Windows 7 een poging om alsnog zoveel mogelijk systemen op Windows 10 te krijgen. Microsoft ziet deze versie als Windows-as-a-service, dat continu wordt bijgewerkt met updates en niet op dezelfde manier opgevolgd moet worden als eerdere Windows-versies. Gebruikers konden Windows 7, 8 en 8.1 tot juli vorig jaar zonder kosten upgraden naar Windows 10. Via de Media Creation Tool kan dat overigens nog steeds, zoals ZDNet vorige week opmerkte. Officieel moet voor de upgrade naar Windows 10 echter betaald worden.

In Nederland is het marktaandeel van Windows 10 inmiddels opgelopen tot 43 procent volgens StatCounter. Iets meer dan een kwart van de systemen draait nog Windows 7, tegen bijna 8 procent voor Windows 8.1. Het aandeel van Windows XP is gezakt naar 1,23 procent, iets onder Vista. Voor België zijn de percentages vergelijkbaar. StatCounter zegt gebruik te maken van statistieken die via zijn analytics-code op meer dan drie miljoen sites wereldwijd verkregen is. Op 11 april eindigt de uitgebreide ondersteuning voor Windows Vista.