vrijdag 13 januari 2017

Vanaf versie 56 van de Chrome-browser kunnen audiobestanden in het flac-formaat direct vanuit de speler in de browser afgespeeld worden. Daarmee volgt de browser Chrome OS, dat deze optie voor het lossless audioformaat al langer heeft.

De ondersteuning voor flac is al sinds 2011 een wens, maar sinds september wordt er actief aan gewerkt, zo merkt 9to5Google op. Destijds werd met name de noodzaak voor Chrome OS aangekaart. Dat besturingssysteem heeft inmiddels ondersteuning voor het afspelen van flac via de ingebouwde speler, al is niet duidelijk wanneer deze precies is toegevoegd. Tweakers constateerde al in 2014 dat dit werkte.

Versie 56 van Chrome bevindt zich nog in bèta, maar volgende week zou de stabiele versie moeten verschijnen. Firefox heeft nog geen ondersteuning voor flac, maar die moet met versie 52 wel toegevoegd worden, aldus Mozilla. Die versie verschijnt eind januari.