Er is een build online verschenen van de zogenaamde Cloud-versie van Windows 10. Deze versie van het besturingssysteem kan waarschijnlijk alleen apps uit de Windows Store draaien, maar is nog niet officieel aangekondigd door Microsoft.

Een iso-bestand van Windows 10 Cloud verscheen online via een Russische twitteraar met accountnaam @adguard. Daarmee is het mogelijk om een vroege versie van het besturingssysteem te installeren, al lijkt de installatie niet bij iedereen te lukken.

Bronnen van ZDnet lieten weten dat Windows 10 Cloud bedoeld is als een versimpelde versie van het besturingssysteem, dat alleen in staat is om applicaties te draaien die zijn gepubliceerd in de Windows Store. Traditionele Win32-applicaties kunnen niet worden geïnstalleerd; gebruikers krijgen dan de melding dat dit type software niet wordt ondersteund.

Eerder werden er al verwijzingen naar de Cloud-versie van Windows 10 gevonden in een Insider-build. Ook afbeeldingen kwamen al naar buiten, via Windows Blog Italia. Microsoft heeft echter nog niets bekendgemaakt over de software. Daardoor is nog onduidelijk wat de precieze plannen zijn. Mogelijk ziet Microsoft Windows 10 Cloud als een opvolger voor Windows RT.