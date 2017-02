Door Bauke Schievink, zaterdag 4 februari 2017 11:45, 40 reacties • Feedback

Google gaat in de komende weken stoppen met het aanbieden van de Now-launcher. De launcher bood Android-fabrikanten en gebruikers de mogelijkheid om een 'onaangepaste' versie van het mobiele besturingssysteem te draaien met de Now-dienst ge´ntegreerd.

Dat heeft de internetgigant laten weten in een e-mail die naar partnerbedrijven is gestuurd. De mail is ingezien en gepubliceerd door Android Police. Volgens Google is het vanaf 1 maart niet meer mogelijk voor fabrikanten om de Now-launcher mee te leveren op een Android-apparaat. Zij moeten dus een andere launcher mee gaan leveren, al hebben de meeste grote fabrikanten hun eigen skin.

Niet alleen Android-fabrikanten krijgen te maken met de wijziging. Ook verdwijnt de applicatie voor de Now-launcher uit de Play Store. Nog ergens dit kwartaal wordt de app weggehaald, maar er is nog geen specifieke datum bekendgemaakt. Bestaande gebruikers kunnen de launcher houden, maar updates zullen er dus niet meer verschijnen.

Google heeft met de release van de Pixel-lijn van smartphones een aparte Pixel-launcher uitgebracht. Die is echter voor de meeste Android-apparaten niet beschikbaar. Het is mogelijk dat na het uitfaseren van de Now-launcher, de Pixel-variant wel beschikbaar komt. Een andere reden voor het uitfaseren van Now is dat Google met Assistant een nieuwe, vergelijkbare dienst in huis heeft. Ook deze is echter nog niet breed uitgerold. Google bracht de Now-launcher ongeveer 2,5 jaar geleden uit.