Door Arnoud Wokke, donderdag 15 juni 2017 13:44, 19 reacties • Feedback

Submitter: zacht

Een Nederlandse scholier heeft een port online geplaatst van Pixel Launcher, de launcher die Google heeft gemaakt voor zijn Pixel-telefoons. De port is de eerste die geen roottoegang op het toestel vereist om volledig te functioneren.

De Nederlander, die online bekendstaat onder zijn nickname AmirZ, publiceerde de launcher onlangs met een post op Reddit en zette het installatiebestand op Github. De launcher werkt volledig, dus met Google Now-integratie. Inmiddels heeft ook Nova Launcher een manier om een Google Now-pagina aan te maken naast het homescreen.

Publicatie in de Play Store is niet mogelijk. Om de weerwidget te laten werken moest AmirZ de package dezelfde naam geven als die van Googles Pixel Launcher en het is niet mogelijk om twee apps met exact dezelfde naam in de Play Store te zetten. Google heeft zijn Pixel Launcher in de Play Store staan, maar alleen voor de eigen telefoons.

De launcher heeft inmiddels enkele bugfixes gehad. Zo werkt hij nu ook met recente Samsung-telefoons waarop de functie Veilige Map aanstaat.

Screenshots van Pixel Launcher 1.3 op de HTC U11