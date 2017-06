'Pak piraterij aan door alternatieven aantrekkelijker te maken'

Door Joris Jansen, donderdag 15 juni 2017 12:01, 100 reacties • Feedback

Illegaal downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal kan het beste worden tegengegaan door downloaders te verleiden tot het gebruik van legale alternatieven. Dat zegt Bastiaan Leeuw, die donderdag promoveert op een onderzoek naar de effectiviteit van antipiraterijmaatregelen.

Leeuw is onderzoeker bij de Universiteit van Maastricht en heeft in zijn niet openbaar gemaakte proefschrift onderzocht of de verschillende ingestelde maatregelen tegen digitale piraterij effectief zijn. Een van de conclusies is dat verleiden het beste werkt om de internetter zover te krijgen dat hij content niet meer illegaal downloadt, maar via een legaal alternatief tot zich neemt. Dat zei Leeuw tegen de NOS.

Volgens de onderzoeker is de opvatting dat downloaden wel prima is, vrij hardnekkig onder internetters en moeilijk van buitenaf aan te passen. Dit gedrag is lastig te wijzigen en daarbij helpt straffen vaak niet. "Mensen zijn daar wel gevoelig voor, maar dan moet de pakkans wel hoog genoeg zijn. Als die laag blijft, is het heel moeilijk om mensen af te schrikken", zo stelt Leeuw. Harder straffen is volgens Leeuw echter niet effectief. Volgens hem weten internetters hun downloadverkeer af te schermen voor derden. Ook heeft het blokkeren van bepaalde diensten of websites volgens de jurist niet veel zin, omdat mensen dergelijke blokkades meestal weten te omzeilen, zoals via een vpn-verbinding of proxyservers.

Zo'n blokkade van een website is mogelijk op handen. Woensdag bepaalde het Europese Hof van Justitie, in een zaak die door Brein is aangespannen tegen providers Ziggo en Xs4all, dat The Pirate Bay met zijn dienst inbreuk maakt op auteursrechten. Hierdoor zal de Nederlandse Hoge Raad wellicht een blokkade voor deze website instellen.

De strategie van verleiden in plaats van straffen werpt volgens Leeuw inmiddels zijn vruchten af in de VS en Europa, maar in Azië en Zuid-Amerika is dat nog niet het geval. De onderzoeker zegt dat daar soms wel zestig procent van alle content illegaal wordt verzameld. Een concrete manier om internetters te verleiden tot het kiezen voor legale alternatieven, is volgens Leeuw bijvoorbeeld ervoor zorgen dat muziek sneller wordt aangeboden via Spotify en dat andere content goedkoper wordt aangeboden.