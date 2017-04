Door Sander van Voorst, woensdag 26 april 2017 10:35, 76 reacties • Feedback

Submitter: Webgnome

Het Europese Hof van Justitie heeft uitspraak gedaan in de zaak tussen Brein en het bedrijf Filmspeler. Daarin stelt het Hof dat de verkoop van een mediaspeler met links naar beschermde inhoud een 'mededeling aan het publiek' is en daarmee inbreuk kan maken.

Het Hof zegt verder dat het streamen van inhoud auteursrechtinbreuk kan opleveren, omdat het verveelvoudigen van inhoud aan de rechthebbende is voorbehouden en streamen niet als uitzondering op dat recht kan worden gezien. Een ander recht is het openbaar maken van materiaal. Ook dit is voorbehouden aan de auteursrechthebbende. Onderdeel daarvan is het doen van een zogenaamde 'mededeling aan het publiek'. In de huidige zaak zegt de Europese rechter dat het verkopen van een mediaspeler, zoals die in de huidige zaak, als een dergelijke mededeling kan worden gezien.

Daarover zegt het Hof verder dat de mededeling gericht is aan een groot aantal personen en dat er sprake is van een winstoogmerk, omdat de gebruikers van de spelers ervoor betalen bij de aanschaf. De verkoper in de huidige zaak is volgens de rechter volledig bewust van het feit dat er met zijn product inbreuk kan worden gemaakt op auteursrechten. Hij installeert dan ook van tevoren de nodige add-ons, aldus de rechter.

De zaak draait om het Nederlandse bedrijf Filmspeler, dat mediaspelers verkoopt met daarop vooraf geïnstalleerde add-ons. Uit het tussenvonnis van de rechtbank Midden-Nederland blijkt dat het om spelers met xbmc gaat, dat inmiddels bekendstaat als Kodi. Onder de voorgeïnstalleerde add-ons zijn Go Movies, Icefilms, Mashup, Istream, Yify Movies HD en Go TV. Volgens de rechter adverteerde Filmspeler met zinnen als 'nooit meer betalen voor films, series en sport' en 'nooit meer naar de bioscoop'. Brein sommeerde de onderneming in mei 2014 te stoppen met het aanbieden van de mediaspelers.

Met de huidige uitspraak geeft de Europese rechter de verwijzende Nederlandse rechter de nodige argumenten om te beslissen dat de verkoop van mediaspelers met de nodige add-ons om beschermde inhoud te bekijken illegaal is. Daarnaast zegt de rechter dat het streamen van beschermde inhoud een inbreuk kan opleveren. Dat hierbij een film of serie in feite niet permanent wordt opgeslagen, maakt volgens het Hof niet dat er sprake is van een tijdelijke reproductie. Daardoor is het niet mogelijk om beroep te doen op een van de uitzonderingen van het auteursrecht.

Het Hof gaat met het vonnis mee in het advies van de advocaat-generaal. Die was eerder van mening dat de verkoop van de mediaspelers gezien moet worden als inbreuk. Over de legaliteit van streaming liet hij zich destijds niet uit.