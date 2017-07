Mexicaanse rechter verbiedt verkoop Roku-streamingkastjes door illegaal gebruik

Een Mexicaanse rechter heeft bepaald dat de verkoop van Roku-streamingkastjes niet langer mag plaatsvinden, omdat de kastjes vaak gehackt zouden worden zodat gebruikers illegaal naar betaalzenders zoals HBO en ESPN kunnen kijken.

Er is twee weken geleden al een verbod op de verkoop van de streamingkastjes uitgevaardigd. Roku vocht dat verbod met succes aan bij de rechter, maar een rechtbank in Mexico City heeft het eerdere verbod weer in ere hersteld. Dat schrijft Reuters. Volgens het vonnis zouden hackers gebruikers van Roku-kastjes via Whatsapp benanderen om tegen betaling toegang te krijgen tot honderden televisiekanalen.

De zaak werd aangespannen door een Mexicaans kabelbedrijf, Cablevision. Een woordvoerster van Cablevision zei dat niet kan worden toegestaan dat binnenlandse en buitenlandse content die het kabelbedrijf onder licentie uitzendt, illegaal kan worden gebruikt. De woordvoerster zei ook dat Cablevision wil dat Roku beter let op hoe de software van de streamingkastjes wordt gebruikt, zodat het niet op een onbedoelde manier kan worden ingezet.

De streamingkastjes van Roku bieden toegang tot diensten als Netflix, Amazon Prime, Starz en Hulu. Roku voert een beleid waarbij het streamen van auteursrechtelijk beschermd materiaal wordt geweerd. Het bedrijf is het niet eens met de uitspraak en zegt zich via de juridische weg te blijven verzetten. Volgens een woordvoerder zal het verbod er op dit moment niet voor zorgen dat consumenten in Mexico geen producten van Roku meer aanschaffen.