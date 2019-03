Europese politiekorpsen rollen illegale streamingdienst met 800 kanalen op

Een samenwerkingsverbond tussen politie in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Letland, Nederland en Cyprus heeft geleid tot het oprollen van een netwerk van illegale videostreamingaanbieders. Elf datacentra zijn gesloten, voornamelijk in Spanje.

De Spaanse nationale politie maakt bekend dat er in totaal 14 invallen gepleegd zijn, waarvan acht in Spanje, vier in Denemarken en twee in het Verenigd Koninkrijk. Bij die elf datacentra zijn 66 servers aangetroffen. Het hart van de operatie lijkt in Denemarken te hebben gelegen, wat volgens de autoriteiten te danken was aan het feit dat dat hoge breedbandsnelheden heeft.

De bende bood toegang tot in totaal meer dan 800 verschillende kanalen op zijn streamingdiensten. De pakketten varieerden in kosten van 40 tot 460 euro per maand. Daarnaast kon auteursrechtelijk beschermd materiaal gedownload worden en werden ook buitenlandse radiozenders aangeboden. De klanten van de dienst zitten in meer dan 30 verschillende landen.

In totaal zijn vijf mensen gearresteerd. Volgens de Spaanse politie wonen de arrestanten in dure woningen in de kustplaats Málaga, waar ze ook een constant variërend wagenpark van luxe auto's erop na hielden. Ze worden verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie, diefstal van intellectueel eigendom, witwaspraktijken en telecomfraude.

De politie schat dat de operatie sinds het begin, waarvan het jaartal overigens niet wordt genoemd, zo'n 8 miljoen euro heeft opgeleverd. Daarnaast zou in het kader van witwassen nog eens 1,6 miljoen euro naar bedrijven in andere landen zijn overgemaakt. Het onderzoek loopt sinds 2015, toen de Engelse Premier League een klacht indiende over de streamingdiensten.