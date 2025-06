Spanje arresteert Nederlander die illegale streamingdiensten zou aanbieden

De Spaanse politie heeft een netwerk opgerold dat illegale streamingdiensten aanbood, dat onder leiding van een Nederlander zou hebben gestaan. Gebruikers betaalden tussen de tien en negentien euro per maand voor diensten die van satellietnetwerken werden afgetapt.

De Spaanse politie zegt dat zij acht personen heeft opgepakt in Las Palmas, Madrid, Oviedo en Malaga. Een van hen, een Nederlandse man, zou de leider van dat netwerk zijn, die werkte vanaf Gran Canaria. Over de identiteit van de man is niets bekend, maar de politie zegt dat hij aan het hoofd zou hebben gestaan van 'een zaken- en crimineel netwerk waarmee hij meer dan 5,3 miljoen euro verdiende'.

De organisatie gebruikte 'de nieuwste technieken en geavanceerdste technische apparaten' om satellietsignalen met streams uit verschillende landen te onderscheppen. Die werden vervolgens ontsleuteld en daarna versterkt doorgestuurd. Volgens de politie werden op die manier 130 internationale tv-zenders en duizenden films en series uitgezonden naar zo'n 14.000 abonnees, die daar tussen de tien en negentien euro per maand voor betaalden. Naast de arrestaties heeft de politie ook zestien websites in beslag genomen. Daar staat nu een melding op aan abonnees.

Update: aangepast dat de man alleen nog maar verdacht wordt van het aanbieden van streams, maar nog niet veroordeeld is.