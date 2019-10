'Back-end illegale Russische streamingsites' gaat offline na actie Brein

Anti-piraterijstichting Brein heeft via een ex parte-bevel gericht aan vijf hostingbedrijven voor elkaar gekregen dat de dienst Moonwalk offline is. Deze videobalancingdienst zou als back-end voor Russische illegale streamingdiensten gediend hebben.

Brein heeft vrijdag drie Nederlandse hostingbedrijven en twee buitenlandse bedrijven met in Nederland gevestigde servers op de hoogte gebracht van de ex parte-bevelen. Die hebben daarop hun dienstverlening aan Moonwalk gestaakt. Op de site van de dienst staat inmiddels dat deze offline is gehaald dankzij Brein en dat de dienst niet meer terugkeert.

Moonwalk is een in Nederland en België onbekende dienst, maar volgens Brein diende deze als back-end voor zo'n 80 procent van de Russische illegale streamingdiensten. De publieke informatie over de dienst op sites van derden lijkt inderdaad met name te gaan over het gebruik van de dienst voor Russische piraterijvideosites.

De dienst zou een database van meer dan 26.000 films en meer dan 10.000 series hebben gehad. Daaronder waren volgens Brein ook Nederlandse titels; reden voor de stichting om samen met de Motion Picture Association en de Alliance for Creativity and Entertainment een ex parte-bevel bij de rechtbank te verkrijgen om Moonwalk offline te krijgen.

Met een ex parte-bevel kunnen rechthebbenden bepaalde handelingen op straffe van dwangsommen vorderen van partijen als ze kunnen aantonen dat er sprake is van inbreuk op intellectueel eigendom en dat die inbreuk met spoed dient te worden beëindigd. In dit geval werden de hostingpartijen verzocht de servers van Moonwalk af te sluiten en de inhoud veilig te stellen als bewijs. Ex parte-bevelen zijn een verstrekkend middel, omdat ze worden toegewezen zonder dat de wederpartij wordt gehoord.