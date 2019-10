Razer introduceert lichte draadloze Viper Ultimate-muis met accuduur tot 70 uur

Razer heeft een draadloze gamemuis geïntroduceerd. De Razer Viper Ultimate heeft een sensor met gevoeligheid van 20.000 dpi, een gewicht van 74 gram en een accuduur van maximaal 70 uur. De muis is voor 139 euro te koop. Met een extra oplaaddock kost de muis 159 euro.

De muis bevat de Focus+-sensor, die door Razer ontworpen is ontworpen in samenwerking met Pixart, de fabrikant achter veel high-end optische sensoren als de PWM3389 en PWM3360. De sensor heeft een resolutienauwkeurigheid van 99,6 procent, een volgsnelheid van 650 inch per seconde en een gevoeligheid van 20.000dpi. In de praktijk zullen gebruikers weinig verschil merken in vergelijking met de eerder genoemde PWM-sensoren; de verschillen zijn enkel te meten met machines. De sensor heeft daarnaast een maximale acceleratie van 50G en een polling rate van 1000Hz, wat betekent dat de sensor 1000 keer per seconde doorgeeft waar de muis zich begeeft. Volgens Razer kalibreert de sensor zichzelf ook automatisch op verschillende muisoppervlakken, waardoor de lift-off distance consistent blijft.

De Viper Ultimate maakt gebruik van Razers nieuwe draadloze HyperSpeed-technologie, die betere responstijden vergeleken met de concurrentie belooft. De techniek werkt via een 2,4GHz-radiofrequentie, waarbij de verbinding rekening houdt met eventuele andere 2,4GHz-apparaten door wanneer nodig van frequentiekanaal te veranderen.

De muis heeft een gewicht van 74 gram en een accuduur van tot aan 70 uur wanneer de rgb-verlichting is uitgeschakeld. Ter illustratie: de G Pro Wireless van Logitech heeft volgens de fabrikant een accuduur van 48 uur. De Viper Ultimate heeft een tweehandig design, wat wil zeggen dat de muis ook door linkshandigen gebruikt kan worden. De muis bevat optische switches, die voor een betere responstijd moeten zorgen vergeleken met traditionele switches. Daarnaast moeten de optische switches ook onopzettelijke dubbelkliks voorkomen. De switches moeten 70 miljoen kliks meegaan.

De Razer Viper Ultimate heeft afmetingen van 117 bij 78 millimeter, met een hoogte van 38 millimeter. De muis wordt geleverd met een flexibele braided micro-usb-kabel, waarmee de muis kan worden opgeladen. Ook kan de muis bedraad gebruikt worden. De muis is voorzien van ptfe-voeten, ook wel teflon. Dit materiaal moet ervoor zorgen voor relatief weinig weerstand wanneer de muis over een muismat wordt bewogen.

De Viper Ultimate maakt gebruik van de Razer Synapse-software voor het instellen van de verlichting en het programmeren van dpi-instellingen, macro's en de acht programmeerbare knoppen. De verlichtingsprofielen worden opgeslagen op de muis zelf, maar de macro's zijn alleen bruikbaar wanneer de software is geïnstalleerd.

De Razer Viper Ultimate kost 140 euro. Razer verkoopt ook een oplaadstation voor de muis. Deze is los te koop voor 60 euro, of als bundel met een muis voor 160 euro. De muis is per direct te koop.