Razer voorziet Blade 15 Advanced-laptop van optisch-mechanische switches

Razer gaat zijn op gamers gerichte Blade 15 Advanced-laptop voorzien van optische-mechanische switches. Volgens de fabrikant zijn deze laptops daarmee de eersten ter wereld die over een toetsenbord met optische switches beschikken.

Razer zegt dat het optische toetsenbord van de Blade 15 Advanced licht in plaats van fysiek contact hanteert om inputs te registreren. In essentie gaat het om dezelfde optisch-mechanische switches die ook te vinden zijn op de mechanische toetsenborden uit Razers Huntsman-reeks.

Het betreft een mechanische switch in combinatie met een optische sensor, waarbij tijdens het indrukken van een toets een infraroodbundel wordt gebruikt om vast te stellen of de toets is ingedrukt. Volgens Razer leidt dat tot een vlottere actuatie dan bij reguliere laptoptoetsenborden. De switches hebben een actuatiepunt van 1mm en is er een kracht van 55 centinewton nodig om het actuatiepunt te bereiken. Dat gaat gepaard met een mechanische tactiele klik, wat volgens de fabrikant gebruikers helpt om te weten wanneer hun input wordt geregistreerd. Alle toetsen beschikken over instelbare Chroma-rgb-achtergrondverlichting.

Er komen meer configuraties uit met het optische toetsenbord, maar voorlopig is het alleen beschikbaar bij de Blade 15 Advanced met een Core i7-9750H-processor, een RTX 2070-videokaart, een ips-paneel met een full-hd-resolutie en een verversingssnelheid van 240Hz, 16GB ram en een 512GB-ssd. Geïnteresseerden in deze Blade 15 Advanced met de optische switches moeten 2649 dollar neertellen en deze versie is vooralsnog alleen beschikbaar in de VS, Canada en China. Of deze versie ook in Europa uitkomt is onbekend; Razer zegt alleen dat er ook nog een release volgt in bepaalde Aziatische markten.