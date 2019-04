Razer Blade 15-laptop met RTX 2080 Max-Q en 4k-oledscherm kost 3300 dollar

Razer presenteert vernieuwde versies van zijn Blade 15 en komt met de Blade Pro 17. De gamelaptops krijgen Intel Core-processors van de negende generatie en Nvidia RTX-gpu's. De Razer Blade 15 Advanced is beschikbaar met 240Hz-paneel of oledscherm.

Razer toonde zijn Blade 15 met oledscherm al op de CES-beurs begin dit jaar, maar een prijs was nog niet bekend. Nu blijkt dat het 60Hz-4k-oledpaneel alleen is te bestellen in een uitvoering met RTX 2080 Max-Q-videokaart, een 512GB-ssd en een Core i7-9750H-processor. In de VS kost dat model 3300 dollar, de europrijs is nog niet bekend. Er kan ook gekozen worden voor een ips-paneel met een full-hd-resolutie en een verversingssnelheid van 240Hz, de prijs is dan 3000 dollar.

In een Nederlands persbericht maakt Razer bekend dat de Razer Blade 15 Advanced een adviesprijs krijgt vanaf 2600 euro, maar het is niet bekend om welke configuratie het gaat. De goedkoopste Blade 15 Advanced op de Amerikaanse site heeft een RTX 2070 en het 240Hz-paneel.

Razer vernieuwt ook de reguliere Razer Blade 15. Die krijgt dezelfde Core i7-9750H-processor en is nu voorzien van een RTX 2060-videokaart. Het scherm is een ips-paneel met een verversingssnelheid van 144Hz. Razer geeft dit model een adviesprijs van 2149 euro.

Razer Blade 15

Verder presenteert Razer de Blade Pro 17, een nieuwe 17,3"-gamelaptop in een relatief kleine behuizing dankzij de smalle schermranden. Razer claimt dat de koeling is verbeterd door gebruik te maken van een vapor chamber en meerdere ventilatoren. Razer stopt de Core i7-9750H-hexacore in de laptop en er komen versies met de RTX 2060, 2070 Max-Q en 2080 Max-Q.

Razer stopt 16GB ddr4 en een 512GB-ssd in de gamelaptop. Het 17,3"-scherm heeft een resolutie van 1920x1080 pixels en een verversingssnelheid van 144Hz. Het matte paneel kan de volledige srgb-kleurruimte weergeven volgens de fabrikant. In de bovenste schermrand zit een webcam met Windows Hello-ondersteuning voor inloggen via gezichtsherkenning.

De behuizing van de Razer Blade Pro 17 is gemaakt uit cnc-gefreesd aluminium en matzwart afgewerkt. Het gewicht is 2,75 kilogram. In mei brengt Razer de laptop uit via zijn eigen website. Het RTX 2060-model kost 2700 euro, de variant met 2070 Max-Q kost 3050 euro en de RTX 2080 Max-Q-uitvoering verwisselt voor 3500 euro van eigenaar.