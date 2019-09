Razer komt met Blade Pro 17-laptop met 4k-scherm en 120Hz-verversingssnelheid

Razer heeft een variant van de bestaande Blade Pro 17 aangekondigd. Dit model krijgt een 4k-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz. Voorheen kon de Blade Pro 17 nog niet beschikken over een dergelijk scherm.

Het nieuwe 4k-model van Razer heeft een scherm dat aanrakingsgevoelig is en honderd procent van de Adobe-rgb-kleurruimte kan weergeven. Op de productpagina van Razer staat dat de laptop een schermhelderheid van 300 cd/m² heeft, al stelt de fabrikant in een persbericht dat de helderheid tot 400 cd/m² gaat. Het scherm wordt omringd door randen van zes millimeter.

De nieuwe variant van de Razer Blade Pro 17 bevat een Intel Core i7-9750H-cpu met zes cores die op 2,6GHz draaien. De laptop heeft een RTX 2080 Max-Q-gpu van Nvidia en 16GB aan ddr4-geheugen, waarbij het werkgeheugen is uit te breiden tot in totaal 64GB. Het nieuwe 4k-model met 120Hz scherm bevat een nvme-ssd met een opslagcapaciteit van 1TB en daarnaast is er plaats voor een m2-ssd.

De Blade Pro 17 is voorzien van drie usb 3.2 gen 2-aansluitingen van het type a, één usb 3.2 gen 2-aansluiting van het type c en een Thunderbolt 3-connector. De laptop heeft een Wireless-AX200-wifichip van Intel en er is ondersteuning voor Wi-Fi 6 en bluetooth 5.0.

Het nieuwe model heeft verder een toetsenbord met rgb-verlichting, een glazen touchpad, een 720p-webcam met ondersteuning voor Windows Hello en een accucapaciteit van 70,5WHr. De laptop weegt 2,75 kilogram en het geheel is 39,5 centimeter breed, 26 centimeter diep en 1,99 centimeter hoog.

De laptop gaat 4000 euro kosten en komt in het vierde kwartaal uit in Duitsland. Wanneer de laptop naar Nederland komt is nog onbekend.