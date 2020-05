Razer Blade Pro 17 krijgt 300Hz-paneel en nieuwe Intel-processors

Razer brengt nieuwe configuraties van zijn Blade Pro 17-gamelaptop uit. Versies met een full-hd-paneel krijgen een verversingssnelheid van 300Hz, dat was 240Hz. Ook gebruikt Razer de nieuwste Intel Core H-cpu's en Nvidia RTX-gpu's.

De behuizing van de vernieuwde Razer Blade Pro 17 is gelijk aan die van de voorganger, maar de interne componenten zijn aangepast. Zo gebruikt Razer nu de Intel Core i7-10875H, een octacore met turbosnelheid van maximaal 5,1GHz. Er is keuze uit een RTX 2070- of RTX 2080 Super-videokaart, in beide gevallen is dat een Max-Q-versie.

De 17,3"-gamelaptop is beschikbaar met een paneel met een resolutie van 1920x1080 pixels en een verversingssnelheid van 300Hz. Dat ips-paneel heeft een maximale helderheid van 300cd/m2 en geeft 100 procent van de srgb-kleurruimte weer. Razer levert ook een variant met een 4k-ips-paneel, dat heeft een verversingssnelheid van 120Hz, een helderheid van 400cd/m2 en kan de Adobe-rgb-kleurruimte volledig weergeven.

In de gamelaptops zit 16GB ddr4 en dat kan geüpgraded worden tot maximaal 64GB. Voor opslag wordt gebruik gemaakt van nvme-ssd's van minimaal 512GB en maximaal 2TB. Op de behuizing zitten usb-c- en a-poorten, een 2,5Gbit-ethernetpoort en een hdmi 2.0-aansluiting. Ook heeft de laptop een sd-kaartlezer.

De ingebouwde webcam heeft een 720p-resolutie en ondersteuning voor Windows Hello. Razer stopt een 70,5Wh-accu in de laptop en levert een 230W-adapter mee. De behuizing heeft afmetingen van 395x260x19,9mm en het gewicht is 2,75kg. De vernieuwde Razer Blade Pro 17 heeft een vanafprijs van 2900 euro en komt 'binnenkort' uit in Europa.