Razer vernieuwt Blade 15 Studio-laptop met Core i7-10875H-octacore

Razer brengt een nieuwe versie van zijn Blade 15 Studio Edition-laptop uit. De 15,6"-laptop heeft nog steeds een 4k-oledscherm en een Quadro RTX 5000-gpu, maar de cpu is nu een Intel Core i7-10875H-octacore, in de voorganger zat een hexacore. De laptop kost 4599 euro.

In de vorige versie van de Blade 15 Studio Edition gebruikte Razer de Intel Core i7-9750H-processor. Het model dat nu uitkomt, heeft de Core i7-10875H. Die octacore heeft een turbosnelheid van maximaal 5,1GHz. Verder is de laptop gelijk aan zijn voorganger. De videokaart is een Nvidia Quadro RTX 5000 met 16GB gddr6 en 48 RT-cores.

Het scherm bestaat uit een 15,6"-touchscreen dat gebruikmaakt van een oledpaneel met een resolutie van 3840x2160 pixels. Het paneel kan de volledige dci-p3-kleurruimte weergeven en wordt in de fabriek gekalibreerd. De behuizing is vervaardigd uit één blok aluminium; de afmetingen zijn 355x235x17,8mm. Razer voorziet de laptop van 32GB ddr4-2933, een 1TB-nvme-ssd en een 80Wh-accu.

De laptop heeft twee usb-c-aansluitingen, waarvan één met thunderbolt 3. Ook zitten er twee usb 3.2 gen2-aansluitingen met type-a-connector en een hdmi 2.0b-aansluiting op de behuizing. Verder beschikt de laptop over een uhs-III-sd-kaartlezer.

Eerder dit jaar presenteerde Razer al een Blade 15 met GeForce-gpu, gericht op gamers. Met de Studio Edition richt de fabrikant zich onder andere op grafische professionals. De nieuwe Razer Blade 15 Studio Edition is de opvolger van het model met dezelfde naam dat Razer vorig jaar aankondigde in september. Die versie met oudere hardware kwam toen uit voor 4400 euro. Het nieuwe model is daarmee 200 euro duurder bij de release.