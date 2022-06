Razer Book 13-laptops krijgen 16:10-scherm en Tiger Lake-processors op 24W

Razer introduceert een nieuwe serie laptops die niet gericht is op gamers. De Razer Book 13 is voorzien van een 13,4"-scherm met een 16:10-verhouding, Intel Tiger Lake-processors en Thunderbolt 4-aansluitingen. Het goedkoopste model kost 1299 euro.

De Razer Book 13 is verkrijgbaar met Intel Core i5-1135G7- en i7-1165G7-processors. Dat zijn zuinige 15W-processors van de Tiger Lake-generatie, maar Razer heeft ze zo geconfigureerd dat ze langdurig op 24W kunnen draaien, voor betere prestaties. Gebruikers kunnen dat via een optie in de Razer Synapse-software aanzetten.

In de laptops zit een 13,4"-paneel met een 16:10-verhouding. Razer maakt versies met touchscreen en een variant zonder. De uitvoering zonder touch heeft een resolutie van 1920x1200 pixels en is alleen te koop met de Core i5 en 8GB ram. De touchvariant is er ook met een resolutie van 3840x2400 pixels en wordt geleverd met Core i7 en 16GB ram. Het geheugen is gesoldeerd op het moederbord en dus niet uit te breiden.

Voor de laptops met touchscreen gebruikt Razer Gorilla Glass 6 als bescherming. De glaslaag is voorzien van een antireflectieve coating. De behuizing van de Razer Book is volledig gemaakt van aluminium en is ongeveer anderhalve centimeter dik. De laptops hebben twee Thunderbolt 4-aansluitingen, een HDMI 2.0-poort, een USB-A-poort en een microSD-kaartlezer.

Razer bracht in zijn Blade-serie al dunne en lichte laptops uit, maar met die modellen mikt de fabrikant met name op gamers. Met de nieuwe Razer Book richt het bedrijf zich op een breder publiek. Wel heeft het toetsenbord rgb-verlichting die per toets instelbaar is. De nieuwe Razer Book 13-modellen komen in november uit, maar volgens Razer volgt de 'brede beschikbaarheid' in Europa in december. De i5-uitvoering zal alleen via Razers eigen website te bestellen zijn.