Razer staat bekend als een merk dat hardware voor gamers maakt, van koptelefoons via toetsenborden tot laptops. De Blade-laptopserie is mondjesmaat in Nederland en België verkrijgbaar en die laptops, voorzien van een zwart uiterlijk met gifgroen Razer-logo, passen helemaal in de kleurstelling die Razer voor zijn gameproducten heeft gekozen. Maar je hoeft die hardware natuurlijk niet per se voor games te gebruiken. In een poging om de professionelere gebruiker aan zich te binden, bouwde Razer al eens de Blade Studio-laptop, wat eigenlijk gewoon een zilver gespoten gamelaptop met een Quadro- in plaats van een Geforce-videokaart is.

Dat geldt niet voor de Razer Book 13, de eerste laptop waarbij Razer de Blade-naam achterwege laat, om duidelijk te maken dat het hier echt niet om een gamelaptop gaat. De 13,4"-laptop is niet zwart, maar zilver gespoten en hij is niet bedoeld om mee te gamen, hoewel dat met een externe videokaart eventueel zou kunnen. De hardware van het door ons geteste model bestaat uit een i7-processor gecombineerd met 32GB geheugen. De laptop is daarnaast voorzien van een '4k+'-scherm met resolutie van 3840x2400 pixels. In deze review kijken we of de Book 13 een serieuze concurrent is voor andere dure 13-inchers, zoals de ASUS Zenbook Flip S en Dell XPS 13.

Om te beginnen kijken we naar de buitenkant en de Book 13 is daarbij typisch Razer. Hij doet denken aan de Blade-laptops die we eerder hebben getest. De fabrikant kiest voor een minimalistisch ontwerp, dat rechthoekig is, met vier afgeronde hoeken en dus vrij scherpe randen. Tijdens het typen raak je die normaal gesproken niet, omdat je polsen iets hoger op de laptop leunen. Als je echter heel grote handen hebt, kunnen we ons voorstellen dat die op de rand rusten en dat dat na verloop van tijd vervelend kan worden. De behuizing is zilvergrijs en de toetsen zijn wit, wat Razer-code is voor 'niet-gaming'. De behuizing is volledig van metaal gemaakt en voelt daardoor degelijk aan. Dat is ook wel wat je mag verwachten van een laptop van tweeduizend euro. Het scherm is vrij 'dik', maar dat komt de stevigheid ten goede en compenseert waarschijnlijk op die manier voor de stevigheid die de schermranden missen, doordat ze zo smal zijn.

Ondanks die smalle randen heeft Razer de laptop voorzien van een webcam, met gezichtsherkenning, zodat je snel kunt inloggen. De webcam heeft een standaardresolutie van 1280x720 pixels en is, net als de meeste laptopwebcams, prima zolang er genoeg licht is. De luidsprekers zitten aan weerszijden van het toetsenbord en zijn naar boven gedraaid, wat goed is voor de verstaanbaarheid tijdens een videogesprek. Het maximale volume gaat hoog genoeg om je bij enig rumoer nog wat te laten verstaan.

Razer heeft niet geprobeerd om de Book 13 een zo dun mogelijke behuizing mee te geven en dat heeft een positief effect op het aantal aansluitingen. Een veel dunnere Dell XPS 13 biedt bijvoorbeeld alleen Thunderbolt-aansluitingen, maar deze laptop is voorzien van een USB-poort op 5Gbit/s aan de linkerkant en een volledige HDMI 2.0-aansluiting rechts. Aan beide zijden zit een Thunderbolt-aansluiting, die je ook kunt gebruiken om de oplader op aan te sluiten. Verder beschikt de laptop nog over een hoofdtelefoonaansluiting en een microSD-kaartlezer.

Toetsenbord en touchpad

De Book 13 mag dan wel een laptop voor de professionele gebruiker zijn, sommige dingen wijzen nog op de gamingachtergrond van het merk, zoals de toetsenbordverlichting. Die bestaat uit rgb-leds die per toets in te stellen zijn, met behulp van de Razer Synapse-software. Die software zal Razer-gebruikers bekend voorkomen en kun je ook gebruiken om eventuele Razer-randapparatuur mee te configureren. Je kunt je toetsen dus laten knipperen in alle kleuren van de regenboog, maar de zakelijke gebruiker die dat allemaal te veel is, kan ook gewoon één kleur instellen.

Verder merk je aan de aanslag van het toetsenbord dat Razer ook op dit punt een goed afgewerkte laptop gebouwd heeft. De toetsentravel houdt niet over, zoals we gewend zijn bij 13"-laptops, maar de aanslagen worden wel netjes gedempt. Ook aan de touchpad is aandacht besteed. De grootte is gemaximaliseerd op de ruimte tussen het toetsenbord en de rand van de behuizing. Het oppervlak is van glas gemaakt, wat prettig glijdt. Je kunt op de hele onderste helft een muisklik maken en als je het glas omlaag duwt, kost dat niet te veel kracht en krijg je er een zacht gedempte klik voor terug.