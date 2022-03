Intels nieuwste laptopprocessor heeft codenaam Tiger Lake en de eerste laptop daarmee die we hebben getest, was de Acer Swift 5. Intussen zijn er meer fabrikanten die laptops van de nieuwe processor hebben voorzien, en daaronder bevinden zich onder andere Dell en ASUS. Van beide fabrikanten kijken we naar de 13"-laptops met bekende namen, XPS 13 en ZenBook Flip, en we kijken welke fabrikant de beste laptop rondom de Tiger Lake-cpu heeft gebouwd.

De namen ZenBook en XPS 13 gaan al lange tijd mee en niet alleen de merknamen, maar ook de laptops zelf voelen bekend aan als we ze vastpakken. Om alfabetisch met de ASUS te beginnen: die heeft veel weg van de ZenBook UX325, die we in september hebben getest. Dat zie je meteen aan de achterkant van het scherm, waarbij het ASUS-logo uit het midden is geplaatst en het metaal in cirkeltjes eromheen is geborsteld. De UX363, zoals deze ZenBook Flip heet, is een convertible en heeft een scherm dat om de behuizing heen te klappen is, waardoor je hem enigszins als tablet zou kunnen gebruiken of bijvoorbeeld als een 'tent' kunt neerzetten, zodat het touchscreen makkelijk te gebruiken is. We vinden een stevig scherm daarom belangrijk bij een convertible en dat is ASUS gelukt, want het geheel voelt degelijk aan. Dat geldt overigens ook voor de rest van de behuizing, hoewel die enigszins meeveert als je hard op het midden drukt. In de praktijk zien we dat echter niet snel gebeuren. Het scherm van de ZenBook is voorzien van een webcam met ondersteuning voor Windows Hello, zodat je snel kunt inloggen. Die webcam heeft net als bij de XPS 13 een resolutie van 1280x720 pixels, net als het overgrote deel van de laptops. De beeldkwaliteit ontloopt elkaar dan ook niet veel. Wat wel verschilt is de geluidskwaliteit. Beide laptops hebben speakers aan de onderkant van de behuizing, waardoor het geluid moet weerkaatsen op het oppervlak waarop de laptop geplaatst is. Het geluid van de XPS 13 gaat aanmerkelijk harder en dat is handig bij het voeren van een (video-)gesprek in een rumoerige omgeving.

Waar we bij de ZenBook Flip gelijkenissen zien met de ZenBook UX325, die we eerder hebben getest, zien we tussen de nieuwe XPS 13 en de oude helemaal geen verschillen. De XPS 13 met Ice Lake-processor hebben we getest in mei 2020 en toen waren we behoorlijk onder de indruk van de laptop, die eigenlijk op alle punten goed scoorde. Aan de buitenkant heeft Dell sindsdien niets veranderd en dus hebben we weer te maken met een metalen behuizing, terwijl de binnenkant is gemaakt van kunststof dat met koolstofvezel is verstevigd. Dell heeft de schermranden nog wat smaller weten te maken dan ASUS. Daardoor ziet de ZenBook er op de foto wat lomp uit, maar is hij wat afmetingen betreft gewoon gemiddeld voor een 13"-laptop. Bij de XPS 13 kun je net als bij de ASUS kiezen voor inloggen met behulp van gezichtsherkenning, maar er is rechtsboven op het toetsenbord ook een vingerafdrukscanner aanwezig als je dat prettiger vindt. Je hoeft overigens niet te kiezen, maar kunt ook beide inlogmethodes gebruiken.

Als we naar de aansluitingen kijken, zien we bij de Dell ook vrijwel dezelfde mogelijkheden als bij de XPS 13 9300. Er zijn twee USB-C-aansluitingen aanwezig, met ondersteuning voor Thunderbolt 4, dat was nog Thunderbolt 3 bij de oude XPS 13. Daarnaast is er een microSD-lezer aan de linkerkant geplaatst en zit rechts een jackaansluiting. Als je USB-A-apparaten wilt aansluiten, dan kan dat met behulp van het meegeleverde verloopkabeltje. Voor het aansluiten van externe beeldschermen zul je een passende kabel of (Thunderbolt-)dock moeten aanschaffen.

De ASUS doet het op het eerste gezicht beter wat aansluitingen betreft. De behuizing is iets dikker en daardoor is er ruimte voor een volledige USB-A-aansluiting en HDMI. Dat is praktisch, want dan is het niet erg als je je verloopkabeltje vergeet mee te nemen, zoals bij de XPS 13. Wat wel tegenvalt, is dat de HDMI-aansluiting slechts versie 1.4 van het protocol ondersteunt en je dus geen 4k-scherm op 60Hz kunt aansluiten. Voor een high-end laptop vinden we dat echt een tegenvaller. Daarnaast heeft ASUS ervoor gekozen de jackaansluiting weg te laten en in plaats daarvan een verloopkabeltje op USB-C mee te leveren. We kunnen ons niet voorstellen dat een mini-jackaansluiting in een laptop zoveel ruimte inneemt dat het loont om hem weg te laten, maar we hebben dit al vaker bij ASUS ZenBooks gezien. Een kaartlezer missen we op de ZenBook, terwijl er genoeg ruimte in de behuizing lijkt te zijn.

Toetsenbord en touchpad

Op de foto's is duidelijk te zien dat Dells XPS 13 wat smaller is dan de ZenBook Flip en dat heeft uiteraard invloed op de grootte van het toetsenbord. De ZenBook heeft bijvoorbeeld aparte toetsen voor PageUp en PageDown, terwijl die bij de Dell met behulp van de functietoets en de pijltjes omhoog en omlaag gebruikt kunnen worden. De ASUS is daarnaast wat dikker en dat merk je weer in het typcomfort. De toetsen van de ZenBook hebben duidelijk meer travel dan die van de Dell, terwijl bij Dell de travel is opgeofferd voor een dunnere laptop.

We hebben de toetsentravel van beide laptops gemeten. Ter referentie hebben we de laptop met de meeste toetsentravel, de ThinkPad E490, opgenomen en de laptop met de minste travel die we tot nu toe hebben gemeten, de MacBook Pro, toegevoegd. Uit de meting is duidelijk te zien dat de XPS 13 niet veel travel heeft en het maximum ligt bij de ZenBook UX325 in de buurt. Opvallend is dat de ZenBook Flip die we hier hebben getest, ondanks de uiterlijke gelijkenissen, flink meer travel heeft dan de ZenBook UX325. De aanslag van de ZenBook is wel wat zwaarder dan die van de XPS, blijkt ook uit de meting.

De touchpads van beide laptops zitten in het midden van de behuizing en dat is niet ongebruikelijk bij laptops zonder numeriek toetsenblok. De extra toetsenkolom bij het ASUS-toetsenbord heeft zo wel tot gevolg dat je tijdens het typen vaak met je rechterhand op de touchpad drukt. De touchpad heeft gelukkig een goede polsdetectie, dus je muispijltje zal er niet plots vandoor gaan. Daarbij is de touchpad van de ASUS iets breder dan die van de Dell en dat maakt het maken van multitouchbewegingen net wat makkelijker. Tot slot heeft ASUS de ZenBook-touchpad opnieuw voorzien van de NumberPad-functionaliteit, waarmee je de touchpad kunt gebruiken als numeriek toetsenblokje.

Update, 23 november 10:12: Enkele regels over de kwaliteit van geluid en webcam toegevoegd.