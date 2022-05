Dell voorziet XPS 13 en XPS 13 2-in-1 van Tiger Lake-processors

Dell brengt nieuwe versies van zijn XPS 13-laptop en XPS 13 2-in1 uit met Intel Tiger Lake-processors met Xe-gpu. De twee modellen krijgen de typeaanduiding XPS 9310 en komen in de Verenigde Staten en Canada eind september uit.

Het ontwerp van de XPS 13-laptop en de 2-in-1-convertible is niet gewijzigd. De XPS-apparaten gebruiken wederom een 16:10-scherm en er zijn versies met een resolutie van 1920x1200 pixels en 3840x2400 pixels. Nieuw bij het laptopmodel is dat er een infraroodcamera is gebruikt als webcam, waardoor inloggen met Windows Hello mogelijk is.

Dell voorziet de XPS 9310-modellen van Intel Tiger Lake-processors. Die tweede generatie van 10nm-processors kondigde Intel begin september aan. De cpu's hebben een Intel Xe-gpu en worden gecombineerd met 8 tot 32GB aan Lpddr4x-4267-geheugen. Dell levert de laptops met Core i3-, i5- en i7-varianten van de Tiger Lake-processors.

In de VS zijn de nieuwe XPS-laptops vanaf 30 september te koop. De goedkoopste configuratie kost 999 dollar. Er verschijnt ook een Developer Edition van de nieuwe XPS 13, met Ubuntu 20.04 LTS. Wanneer de XPS 13-modellen met Tiger Lake-processors in Nederland en België te koop zijn, is nog niet bekend.

Dell XPS 9310-modellen XPS 13 XPS 13 2-in-1 Processor Intel Core i3-1115G4

2C / 4T 1.7 GHz - 4.1 GHz

Intel UHD Graphics 48 EUs 1250 MHz



Intel Core i5-1135G7

4C / 8T 900 MHz - 4.2 GHz

Intel Iris Xe 80 EUs 1300 MHz



Intel Core i7-1165G7

4C / 8T 1.2 GHz - 4.7 GHz

Intel Iris Xe 96 EUs 1300 MHz



Intel Core i7-1185G7

4C / 8T 1.2 GHz - 4.8 GHz

Intel Iris Xe 96 EUs 1350 MHz Intel Core i3-1115G4

2C / 4T 1.7 GHz - 4.1 GHz

Intel UHD Graphics 48 EUs 1250 MHz



Intel Core i5-1135G7

4C / 8T 900 MHz - 4.2 GHz

Intel Iris Xe 80 EUs 1300 MHz



Intel Core i7-1165G7

4C / 8T 1.2 GHz - 4.7 GHz

Intel Iris Xe 96 EUs 1300 MHz Geheugen 8/16/32GB Lpddr4x-4267

Bij i3-versies gelimiteerd tot Lpddr4x-3733 Schermen 13.4-inch

Standaard:

1920x1200 InfinityEdge

100% sRGB

With or without Touch

Optioneel:

3840x2400 Infinity Edge HDR 400

90% P3

Touch 13.4-inch

Standaard:

1920x1200 InfinityEdge

100% sRGB

Touch

Optioneel:

3840x2400 Infinity Edge HDR 400

90% P3

Touch Opslag NVMe-ssd, 256GB tot 2TB PCIe 3.0 x4 NVMe-ssd, 256GB tot 1TB PCIe 3.0 x4 Draadloze verbindingen Killer AX1650 Wi-Fi 6

2x2:2

Bluetooth 5.1 Aansluitingen Thunderbolt 4 x 2

Micro SD

Headset 3.5mm Webcam 720p met infrarood 720p Accu 52 Wh

45-Watt Type-C Adapter 51 Wh

45-Watt Type-C Adapter Afmetingen 296 x 199 x 14.8 mm 297 x 207 x 14.35mm Gewicht 1.2 kg / 2.64 lbs Non-Touch

1.27 kg / 2.8 lbs Touch 1.32 kg / 2.9 lbs Startprijs $999 $1,249

Tabel afkomstig van AnandTech.