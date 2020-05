Dell XPS 13 9300

In 2015 bracht Dell zijn eerste XPS 13-laptop met smalle schermranden uit en die waren voor die tijd écht smal. Het heeft een tijdje geduurd voordat de concurrentie Dell had ingelopen, maar intussen zijn de dunne randjes gemeengoed op vrijwel alle compacte high-end laptops en heeft Dell allang niet meer de smalste. Bij de vorige XPS 13 was de onderste rand de laatste 'dikke' rand en in plaats van die smaller te maken, besloot Dell het scherm groter te maken. Het resultaat is de XPS 13, met modelnummer 9300, een beeldverhouding van 16:10 en een oldskool resolutie van 1920x1200 pixels.

Met de 9300 heeft Dell de XPS 13 de eerste ingrijpende verandering gegeven sinds de 9380. Toegegeven, de verplaatsing van de webcam was een welkome verbetering, maar Dell lijkt met dit model de verbeteringen nog eens gemaximaliseerd te hebben. Het scherm is nu over het hele oppervlak uitgerekt, de touchpad is groter geworden en Dell heeft gekozen voor een nieuw toetsenbord, dat ook van rand tot rand loopt. Ondanks die smalle randen was er nog ruimte over voor een webcam boven in het scherm, iets wat de vorige twee generaties ook hadden, maar bij deze generatie is er ondersteuning voor gezichtsherkenning met behulp van Windows Hello.

De behuizing is van aluminium gemaakt en voelt bijzonder stevig aan, hoewel het een dunne laptop is. Het scherm laat zich niet torderen, en onder- en bovenkant laten zich niet indrukken. Als je hem openklapt, tref je een zwarte plastic behuizing aan, waarin koolstofvezel is verwerkt. Dat is kenmerkend voor de XPS-laptops en ook hier voelt de behuizing degelijk aan.

Omdat de laptop zo dun is, heeft de XPS 13 geen ruimte voor gewone usb-aansluitingen. Er zitten usb-c-aansluitingen op en die zijn van het soort zoals we ze graag zien. Er is op beide poorten ondersteuning voor Thunderbolt 3, en je kunt ze gebruiken om de laptop op te laden en om externe schermen op aan te sluiten. Een micro-sd-kaartlezer zit er ook in, ongetwijfeld bij gebrek aan ruimte voor een volledige sd-kaartlezer, en tot slot zit er een mini-jackaansluiting op. Een verloopkabeltje van usb-c naar usb-a wordt meegeleverd, maar als je beeldschermen wil aansluiten, zul je een dockje moeten aanschaffen.

Toetsenbord en touchpad

Dell heeft bij de XPS 13 9300 het toetsenbord onder handen genomen en dat is breder geworden. Bij de vorige generatie zaten er nog randen van de behuizing naast het toetsenbord en was de aan-uitknop daarin verwerkt. Die knop zit nu in het toetsenbord, dat ten opzichte van zijn voorganger iets grotere knoppen heeft gekregen. De aan-uitknop fungeert overigens ook als vingerafdrukscanner, dus die kun je als alternatief voor de gezichtsherkenning gebruiken.

Het toetsenbord is breder, maar samen met de rest van de laptop ook dunner geworden. De toetsen zijn daarom ook vlak en de travel is gering, niet zo klein als bij het butterflytoetsenbord dat Apple in de MacBook Pro gebruikte, maar het houdt ook niet over. De aanslag is op zich duidelijk, maar houdt voor je gevoel snel op.

De touchpad is een fractie breder geworden dan bij het eerdere model XPS 13 en daarover hadden we eigenlijk al geen klachten. De Precision Touchpad heeft een glad oppervlak dat veegbewegingen met een of meer vingers prima detecteert. Het bredere oppervlak is wellicht handig als je vaak multitouchbewegingen met drie of vier vingers maakt.