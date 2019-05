Intel kondigt 10nm Ice Lake-processors aan

Intel heeft tijdens Computex zijn eerste 10nm-processors aangekondigd. De processors vallen onder de tiende Core-generatie en zullen om te beginnen in Core i3-, i5-, en i7-varianten in dunne en lichte laptops verschijnen.

De Ice Lake-processors hebben tot vier cores en kunnen met maximaal acht threads tegelijk werken. De maximale kloksnelheid ligt op 4,1GHz. Dat is minder dan wat bijvoorbeeld de huidige Core i7-8565U haalt, die een maximale frequentie van 4,6GHz heeft, maar Intel heeft de instructies per kloktik, of ipc, verbeterd. De processorcores, die een eigen codenaam hebben en Sunny Cove heten, zouden daardoor gemiddeld 18 procent sneller moeten zijn dan Skylake.

Naast de cpu is ook de ingebouwde gpu verbeterd en daarbij is Intel aanbeland bij de elfde generatie. De nieuwe gpu tikt op maximaal 1,1GHz en is voorzien van maximaal 64 execution units. Dat waren er bij de vorige generatie nog 48, in het geval van de Iris Plus-gpu's en 24 bij de veelgebruikte UHD620-gpu. Volgens Intels eigen benchmarks is de nieuwe gpu in een 15W Ice Lake-processor gemiddeld 80 procent sneller dan de gpu in een 15W Whiskey Lake-processor. De nieuwe gpu's zullen ook adaptive sync ondersteunen, waardoor FreeSync-schermen met een variabele verversingssnelheid aangestuurd kunnen worden.

Intel heeft de pch , die nog wel op 14nm gemaakt wordt, ook verbeterd en integreert de voorbereiding voor Thunderbolt 3 en Wifi-6. Voor Wifi-6, of 802.11x, heeft Intel een aantal componenten in de pch geïntegreerd, waardoor het energieverbruik verlaagt. Een companion rf-module is vervolgens nog wel vereist, net als bij Whiskey Lake.

Intel heeft op Computex alleen over de Ice Lake-architectuur en prestaties gesproken maar nog geen concrete processormodellen bekend gemaakt. Volgens Hardware.info, dat een achtergrondartikel over Ice Lake publiceert, zouden onderstaande specificaties juist kunnen zijn.