HP brengt Envy-laptops met houten afwerking uit

HP brengt zijn Envy-serie laptops in de toekomst ook optioneel uit met een houten afwerking. De 'Envy Wood'-laptops zijn in feite dezelfde machines als eerdere modellen, maar krijgen simpelweg een ander uiterlijk.

HP kondigde de houten modellen aan op Computex. De houten afwerking in de laptops zit aan de onderkant waar een gebruiker de polsen legt. HP past dat toe op de bestaande Envy 13 en Envy 17, en op de Enxy x360 13 en x360 15. Aan de binnenkant blijven de laptops wel hetzelfde, al komen ze wel uit met nieuwere generaties cpu's.

De laptops komen met drie verschillende soorten 'hout' uit: Nightfall Black with Natural Walnut, Ceramic White with White Birch, en Natural Silver with Pale Birch. De laptops zijn een vervolg op eerdere experimenten die Intel deed met een leren afwerking op laptops.