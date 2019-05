HyperX brengt Cloud Alpha S-headset uit met 7.1-surroundsound

HyperX heeft een headset uitgebracht met 7.1-surroundsound. De headset heet de Cloud Alpha S, en is een opvolger van de bestaande Cloud Alpha-koptelefoons. De hoofdtelefoon kan ook het volume van audio en chat los regelen.

HyperX kondigde de nieuwe Cloud Alpha S aan op Computex, die deze week plaatsvindt in Taipei. De headset werd daar gespot door The Verge. De headset heeft virtueel 7.1-geluid dat op basis van dezelfde hardware wordt geproduceerd als eerdere headsets van het bedrijf, maar HyperX zegt dat het dat wel heeft verbeterd. Het geluid wordt geregeld via een controlepaneel aan de audiodraad. Daarmee kan het volume worden geregeld voor zowel chat als gamegeluiden, los van elkaar.

De Cloud Alpha S heeft ook een bass booster op de headset zelf zitten. Het ontwerp van de headset lijkt verder bijna identiek aan de eerder uitgebrachte Cloud Alpha-headset. De headset komt in september uit en gaat 130 dollar kosten. Of de koptelefoon ook naar Nederland komt en voor welke prijs is momenteel nog niet bekend.