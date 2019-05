Intel vereist accuduur van minimaal negen uur bij Ultrabook-opvolger Athena

Intel gaat van laptops vereisen dat ze een accuduur van minimaal negen uur hebben bij dagelijks gebruik om in aanmerking te komen voor Project Athena. Dat zegt de chipmaker op Computex. Athena-laptops kunnen draaien op Windows of Chrome OS.

Behalve een accuduur van negen uur bij gemengd gebruik moeten laptops het zestien uur uithouden bij het bekijken van lokale video's, zegt Intel. Bovendien moeten de laptops snelladen via usb-c ondersteunen, waardoor gebruikers vier uur lang vooruit kunnen na een half uur laden.

Bovendien is het nodig dat laptops binnen een seconde uit slaapstand kunnen komen en tijdens die slaapstand meldingen kunnen blijven ontvangen door een Lucid Sleep-modus die de verbinding met het modem in stand houdt. WiFi 6 is verplicht, een mobiele verbinding via 4g of 5g is optioneel.

Op het gebied van hardware moet een Athena-laptop minmaal een Core i5 van de achtste generatie draaien, in combinatie met minimaal 8GB aan dualchannel-geheugen en een nvme-ssd van minimaal 256GB. Laptops moeten daarnaast Thunderbolt 3 ondersteunen. Ook een touchscreen en microfoons die stemherkenning van ver weg mogelijk maken zijn verplicht.

De eerste Athena-laptops moeten dit najaar op de markt komen. Onder meer de Dell XPS 13 2-in-1, Acer Swift 5, HP Envy 13 Wood en Lenovo Yoga S940 voldoen volgens Intel aan de vereisten om een Athena-laptop te zijn. Intel ziet de Athena-certificering als opvolger van het Ultrabook-programma van enige jaren geleden. De processormaker had Athena begin dit jaar al aangekondigd.