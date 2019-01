Intel start Project Athena-certificering als opvolger voor ultrabookprogramma

Intel werkt aan Project Athena, een certificeringsprogramma voor toekomstige laptops. Anders dan bij ultrabooks draait het bij Project Athena-laptops niet om het dunner maken, maar om onder andere responstijden en accuduur.

Net als bij zijn ultrabookconcept voor dunne laptops, dat Intel in 2011 onthulde, werkt de chipfabrikant voor Project Athena samen met veel bedrijven in de laptopindustrie, waaronder Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo en Huawei, maar ook met Microsoft en Google voor respectievelijk Windows- en Chrome OS-ondersteuning. Het doel is om gezamenlijk te komen tot innovatie bij de verschillende onderdelen van systemen, zodat de hele gebruikerservaring beter wordt.

Intel heeft het over een jaarlijkse update van eisen aan de specificaties waaraan bedrijven moeten voldoen met hun modellen om voor een certificaat in aanmerking te komen. Het gaat bij de certificering niet om ontwerprichtlijnen en Intel noemt geen concrete eisen. Het bedrijf noemt 'focus', 'always ready' en 'adaptive' als kernpunten.

Het bedrijf verduidelijkt daarbij alleen dat laptops bijvoorbeeld sneller klaar moeten staan na het openen, dat de prestaties en responstijden omhoog moeten en dat verbindingen direct, automatisch en veilig tot stand gebracht moeten worden. Dat zal onder ander via Wi-Fi 6, oftewel 802.11ax, en in de toekomst 5g kunnen. Intel noemt ook het gebruik van kunstmatige intelligentie voor het 'optimaliseren' van systemen en het assisteren van gebruikers. Verder wil Intel de accuduur verbeteren, maar het noemt geen concrete eigenschappen.

Tegenover PCWorld meldt Intel dat de Project Athena-laptops van 2019 usb-c-laden, snelladen, Thunderbolt 3 en gigabit-wifi ondersteunen. Een lte-modem is niet verplicht. Het bedrijf claimt tegenover de site dat laptops dunner dan 9mm niet te verwachten zijn, omdat dan niet genoeg accucapaciteit mogelijk is.

Het lijkt erop dat Intel met Project Athena reageert op de Always Connected PC door de laptopindustrie hernieuwd aan zich te binden. ARM en met name Qualcomm heeft de laptop in het vizier als groeimarkt voor ARM-chips. Die laptops moeten zich onderscheiden met een lange accuduur en continue connectiviteit door de aanwezigheid van een lte-modem.