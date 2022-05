Afbeeldingen tonen specificaties van onaangekondigde Lenovo-laptops

Er zijn verschillende afbeeldingen van vooralsnog onaangekondigde Lenovo-laptops online verschenen. Het gaat hierbij om twee ThinkPads, vier modellen in de Yoga-serie en enkele gaminglaptops. Het is nog niet bekend wanneer Lenovo deze laptops officieel aankondigt.

De afbeeldingen zijn gepubliceerd door Twitter-gebruiker WalkingCat en werden opgemerkt door Liliputing. De foto's lijken afkomstig uit een presentatie van Lenovo. Prijzen van de laptops zijn nog niet bekend. WalkingCat toont onder andere de roadmap van Lenovo, waarin enkele nieuwe laptops worden vermeld. Dit omvat onder andere een ThinkPad X1-tablet.

Een slide van een ThinkPad X1 Nano wordt ook getoond. Die laptop zou een gewicht krijgen van minder dan een kilogram. Daarbij worden enkele 'target specifications' vermeld. Vermoedelijk krijgt de X1 Nano een Tiger Lake-cpu met tdp van 15W en een 16:10-scherm van 13". Dat paneel krijgt volgens de slide een 2k-resolutie en een maximale helderheid van 450cd/m².

De laptop zou ondersteuning bieden voor zowel 4g- als 5g-connectiviteit. De nieuwe ThinkPad zou daarnaast beschikken over twee Thunderbolt 4-aansluitingen en een 3,5mm-jack voor audio. De accucapaciteit lijkt 48Wh te bedragen. De Thinkpad X1 Nano voldoet verder aan de Athena-certificering van Intel. Een 5g-variant van de ThinkPad X1 Fold wordt ook getoond.

WalkingCat publiceert onder andere enkele slides met gaminglaptops. Hieronder vallen drie Legion-modellen en een Ideapad Gaming 3. Alleen van de Legion Slim 7 zijn specificaties te zien. Lenovo voorziet de laptop van een onbekende Core i9-processor van Intel en maximaal een RTX 2060-gpu van Nvidia. De laptop heeft een 144Hz-scherm van onbekende resolutie, maar kan ook worden voorzien van een 4k-paneel met verversingssnelheid van 60Hz. De laptop heeft verder in ieder geval twee usb-c-poorten en een vingerafdrukscanner.

Lenovo zou daarnaast vier laptops in de Yoga Slim-serie uitbrengen. Er zijn nog niet veel details bekend over deze modellen, maar de Yoga Slim 7 Pro heeft een 16:10-scherm van 14" met een verversingssnelheid van 90Hz. Dat scherm kan 100 procent van de srgb-kleurruimte weergeven en ondersteunt Dolby Vision-hdr. Datzelfde paneel biedt een maximale helderheid van 500cd/m².

De Yoga Slim 7 Pro wordt verder geleverd met een Intel Core-cpu van de elfde generatie en een GTX 1650- of MX450-gpu van Nvidia. Die laatste is nog niet aangekondigd. De slide van deze laptop noemt daarnaast 'zero touch login', waarmee mogelijk gezichtsherkenning met een ir-camera wordt bedoeld. De laptop heeft een geclaimde accuduur van 16 uur en wordt opgeladen via usb-c.

De Yoga 9 heeft maximaal een 4k-scherm met DisplayHDR 400-certificering en een maximale helderheid van 500cd/m². Die laptop biedt ondersteuning voor wifi 6 en heeft een elektronische privacy-sluiter voor de webcam. Van de overige Yoga-laptops zijn nog geen details bekend, hoewel uit afbeeldingen blijkt dat de Yoga Slim 7 een behuizing krijgt die van stof is gemaakt.