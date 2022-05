Lenovo brengt ThinkPad C13 Yoga-Chromebook met Ryzen 7-processor uit

Lenovo brengt voor het eerst een Chromebook uit met een Ryzen-processor van AMD. Het gaat om de ThinkPad C13 Yoga Enterprise, een laptop met een 13,3"-scherm. De fabrikant levert de laptop met maximaal een Ryzen 7 3700C-processor.

Het gaat om een laptop binnen de Yoga-lijn met een 360-gradenscharnier. De laptop heeft maximaal een AMD Ryzen 3700C-processor met geïntegreerde Radeon-gpu aan boord. De ThinkPad-Chromebook kan worden geleverd met een full-hd-lcd of optioneel een 4k-oledscherm van 13,3 inch. Het aanraakscherm heeft verder een helderheid van 300cd/m² bij een full-hd-resolutie of 400cd/m² bij 4k. Het apparaat heeft 16GB DDR4-geheugen en 256GB eMMC-opslag. Ook is er een M.2-slot aanwezig voor verdere uitbreiding.

De laptop is voorzien van een vingerafdrukscanner en een fysiek schuifje voor de webcam. De laptop heeft verder twee USB 3.2 Gen 1-poorten en twee USB-C- 3.2-poorten, een HDMI 2.0-poort en een kaartlezer. Het apparaat ondersteunt Wi-Fi 6, oftewel 802.11 AX en Bluetooth 5.0. De afmetingen zijn 307x212x15 millimeter en het apparaat weegt 1,497 kilo. De accucapaciteit is 51Wh en kan volgens Lenovo zo'n tien uur mee.

De Yoga ThinkPad C13 kost 579 dollar. Omgerekend en inclusief btw is dat zo'n 592 euro. Het is niet bekend wanneer de laptop precies in Nederland verschijnt.