Minister wil boete voor zonnepaneelbezitters zonder slimme of digitale meter

Nederlandse Eigenaren van zonnepanelen moeten in de toekomst ofwel een slimme meter ofwel een digitale meter hebben. Dat moet volgens de minister van Economische Zaken verplicht worden, anders kan de eigenaar een last onder dwangsom krijgen van het Agentschap Telecom.

Zonnepanelenbezitters moeten zo'n meter hebben als de salderingsregeling afgebouwd wordt, staat in het Wetsvoorstel afbouw salderingsregeling. Dat betekent dat vanaf 1 januari 2023 alle eigenaren een meter moeten hebben die de levering en teruglevering van elektriciteit afzonderlijk kan meten. Dat kan een slimme meter zijn, of een digitale meter die van een afstand niet kan worden uitgelezen, maar wel de losse standen kan meten. Netbeheerders bieden vanaf 2021 zo'n meter aan aan eigenaren die er nog geen hebben. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft nu een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd, met daarin wijzigingen die door de Raad van State waren voorgesteld.

In het wetsvoorstel staat dat bezitters verplicht worden zo'n slimme meter te laten installeren als die hen aangeboden wordt. Wie dat niet wil, kan een last onder dwangsom krijgen van het Agentschap Telecom. Daarop zou een boete kunnen volgen. Hoe hoog die boete kan worden, schrijft Wiebes niet.

Op dit moment heeft zo'n tachtig procent van de zonnepanelenbezitters een slimme meter. De overige twintig procent gebruikt nog een zogenaamde ferrarismeter, een terugdraaiende meter. "Er is voor gekozen deze verplichting voor alle kleinverbruikers in het leven te roepen in plaats van alleen de kleinverbruikers die zonnepanelen hebben, omdat niet sluitend na te gaan is wie wel en wie geen zonnepanelen heeft", schrijft Wiebes. "Door de verplichting van een dergelijke meetinrichting voor alle kleinverbruikers te introduceren, kunnen zonnepaneelhouders niet langer met een ferrarismeter feitelijk blijven salderen." Daarnaast noemt Wiebes de opkomst van elektrische auto's en batterijen voor elektriciteitsopslag als een reden voor die verplichting.

Het plan is niet helemaal nieuw. Toen Wiebes vorig jaar de nieuwe afbouw van de salderingsregeling aankondigde, wilde hij al dat 'energiemeters met dubbel telwerk' verplicht zouden worden, maar dat wordt nu dus officieel vastgelegd in de wet. Ook is de last onder dwangsom daar nu aan gekoppeld. De Tweede Kamer moet nog wel stemmen over het voorstel.