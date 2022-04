Honderden slimme meters geven door sensordefect mogelijk foute meterstanden door

Honderden slimme meters van Landis+Gyr geven onterecht te hoge meterstanden door aan energiemaatschappijen. Netbeheerder Stedin zegt dat het 3600 meters gaat vervangen, maar nog eens honderdduizenden meters van hetzelfde merk hebben mogelijk eenzelfde mankement.

Het gaat om zeker twee verschillende meters van Landis+Gyr, slimme meters met de codes 28100 en 28101, zo ontdekte MAX Meldpunt. Het programma sprak met gebruikers van die meters; zij zagen plotseling een veel hoger verbruik dan dat ze gewend waren. Na onderzoek blijken de betreffende meters nog steeds gasverbruik te blijven meten, ook als de hoofdgaskraan dicht staat. Netbeheerder Stedin, dat in een groot deel van het land actief is, zegt tegen MAX Meldpunt dat het bekend is met het probleem. Dat zou ontstaan door een defecte sensor in de meters. In een geval dat in de uitzending aan bod komt, gaf de meter ten onrechte aan dat er in enkele maanden 3000 kuub gas was verbruikt.

Volgens Stedin zijn er zo'n 3600 van de 28100-modellen actief in Nederland. Het bedrijf zegt die te gaan vervangen. Met het andere model is dat moeilijker. Daarvan zijn er 105.000 actief in Nederland, maar daarbij wordt een storing in de sensor automatisch aan de netbeheerder doorgegeven. Desondanks zijn er in de afgelopen jaren 147 meldingen binnengekomen van een kapotte sensor, ook bij meters van andere netbeheerders. De bedrijven vinden dat aantal meldingen niet hoog genoeg om uit voorzorg alle 105.000 meters te vervangen. "Op het moment dat zo’n foutmelding bij ons binnenkomt, lossen we het op", zegt koepelorganisatie Netbeheer Nederland tegen het programma.