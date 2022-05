'Slimme schakelaar kan voor teruglevering op slimme meter zorgen'

Slimme energiemeters kunnen volgens een hoogleraar van de Universiteit Twente worden beïnvloed door bepaalde soorten schakelaars met afstandsbedieningen. In sommige gevallen kan het stroomverbruik niet alleen teruglopen, maar kan er zelfs tot 400 watt worden teruggeleverd.

Hoogleraar electrical engineering Frank Leferink van de Universiteit Twente heeft onderzoek gedaan naar het fenomeen. Dat deed hij nadat een man uit Renkum dat bij hem aankaartte. De man merkte dat zijn slimme meter ook teruggeleverde elektriciteit registreerde, terwijl hij geen zonnepanelen had. Dat gebeurde nadat hij een slimme dimmerschakelaar met afstandsbediening achter zijn tv had aangesloten. Hoogleraar Leferink concludeert volgens Tubantia dat het inderdaad mogelijk is dat slimme meters worden beïnvloed door bepaalde slimme apparatuur.

De man met de schakelaar merkte dat zijn dagelijkse stroomverbruik daalde van 11kWh per dag naar 8kWh en later zelfs naar 4kWh. Op het gebied van teruglevering ging het om zo'n 400 watt, zeggen de onderzoekers. De onderzoekers van de universiteit keken naar wat er gebeurde bij de specifieke dimmer in combinatie met 24 veelgebruikte slimme meters. In vier gevallen had de schakelaar inderdaad invloed op het verbruik. Over het voorval volgt later een wetenschappelijk onderzoek door een promovendus van de universiteit. Daarin wordt ook gekeken naar de invloed van andere domotica op slimme meters.

Netbeheer Nederland, de brancheorganisatie van netbeheerders, is inmiddels op de hoogte van de problemen. Tegen Tubantia zegt de organisatie dat het 'niet realistisch is te veronderstellen dat dit vaker gebeurt'. Het gaat om een specifieke situatie, al zijn er wel meer incidenten bekend waarbij storingen optreden bij slimme meters die tot een verminderde registratie van het verbruik kunnen leiden.