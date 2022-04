Innr introduceert twee schakelaars voor slimme verlichting

Innr heeft twee slimme schakelaars getoond voor smartverlichting. Met de schakelaars is het mogelijk om de verlichting in en uit te schakelen zonder gebruik te hoeven maken van de Innr-app. Er worden Innr Wifi- en Zigbee-lampen ondersteund.

De eerste schakelaar, Smart Button genaamd, is een enkele, ronde knop waarmee lampen in een cluster aangezet kunnen worden. Via de Innr-app en Innr Bridge moet het mogelijk zijn voor gebruikers om tot vijf 'lichtroutines' in te stellen, waartussen gewisseld kan worden door te dubbeldrukken op de knop. Wanneer de knop ingedrukt wordt dimmen de lampen, of schijnen ze juist feller.

Met de tweede schakelaar, Remote Control, kunnen slimme lampen bediend worden met vijf knoppen. Met de bovenste knop kunnen gebruikers lampen feller maken, en met de onderste worden ze gedempt. De linker- en rechterknoppen veranderen de lichtkleuren. De middelste knop zet de lamp aan of uit. Ook met deze lamp kunnen vijf routines ingesteld worden met de Innr Bridge en -app.

Beide schakelaars zijn per direct beschikbaar voor twintig euro en zijn te koppelen met Philips Hue en Samsung SmartThings. Bij beide schakelaars komt ook een wandplaatje geleverd, waarmee ze opgehangen kunnen worden. Doordat ze magnetisch zijn is het tevens mogelijk om de schakelaars op een andere metalen ondergrond te plakken.

Update, 12 januari, 09:50: Aanvullende informatie toegevoegd over de ophangmogelijkheden van de schakelaars.